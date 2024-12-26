Российские военные пытались штурмовать позиции украинских Сил обороны на советских "Жигулях". Вероятно, россияне использовали их из-за недостатка техники.

Сейчас украинские защитники наносят российской армии сокрушительные удары, а также уничтожают технику и живую силу оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОТГ "Луганск".

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Удалось ли россиянам осуществить штурм на розовых "Жигулях"

Во время боев украинские военные подбили вражескую технику и ликвидировали оккупантов.

Российские войска атакуют украинские позиции на розовых "Жигулях": смотрите видео

В ОТГ "Луганск" также сообщили, что за прошедшую неделю удалось ликвидировать более 1679 оккупантов, а также уничтожить 10 боевых бронированных машин, 5 танков, 29 артиллерийских систем и 114 единиц АО.

Отметим, что украинские Силы обороны продолжают наносить потери российским военным. В частности, от 24 февраля 2022 года российская армия уже потеряла более 780 тысяч человек личного состава.

Кроме этого, 24 декабря на Времовском направлении украинские военные с помощью дронов уничтожили живую силу оккупантов и колонну вражеской техники, состоявшейся из 3 танков и одной БМП. В сети опубликовали кадры точной работы.