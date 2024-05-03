Российские военнослужащие вошли на авиабазу в Нигере, где размещены войска США. Это произошло на фоне решения хунты Нигера изгнать американские войска из страны.

Об этом сообщают журналисты со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя обороны США.

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Российские войска в Африке

Нигерские военачальники, управляющие страной, приказали США вывести почти тысячу военнослужащих. До прошлогоднего переворота этот военный контингент сыграл ключевую роль в борьбе с повстанцами, которые убили тысячи людей.

США и их союзники были вынуждены вывести войска из нескольких африканских стран, а к власти пришли группировки, которые показывают желание дистанцироваться от западных правительств.

Это также вызывает вопросы относительно будущей судьбы американских объектов в стране после вывода войск.

Ситуация не является прекрасной, но в краткосрочной перспективе можно управлять,

– прокомментировал американский чиновник.

Американские войска в последние дни также покинули Чад, а французские войска были изгнаны из Мали и Буркина-Фасо.

По словам журналистов, Россия стремится укрепить отношения с африканскими странами и пытается позиционировать себя как дружественную страну.

Кремль усиливает влияние на Африканском континенте