Российские войска без продвижения до сих пор сидят в отеле "Мир" на окраине Северодонецка

Вооруженные силы России продолжают беспощадно обстреливать Северодонецк с целью захвата города. Захватчики зашли на окраины города, но не могут продвинуться и несут потери.

Россияне поливают Северодонецк из всех типов вооружения

О ситуации в Северодонецке с утра 28 мая в эфире канала "Рада" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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Он сообщил, что обстрелы в Северодонецке продолжаются достаточно продолжительное время. При этом Россия использует все возможные виды вооружения.

Российская армия просто уничтожает город, обстреливает из всех типов вооружения, которые только есть: танками, артиллерией, минометами, системой залпового огня, авиаудары.

– рассказал Гайдай.

Глава Луганской ОВА подчеркнул, что в Северодонецке серьезная ситуация в контексте вражеских обстрелов. По его словам, сложно найти какой-то перерыв, чтобы была тишина для решения гуманитарных вопросов.

Оккупанты зашли на окраину Северодонецка

По словам Гайдая, вооруженные силы России зашли на окраину Северодонецка. Речь идет об отеле "Мир", о чем стало известно 26 мая.

Глава Луганской ОВА заявил, что там кафиры имеют огромные потери, но украинским защитникам пока не удалось выбить их. Также Гайдай сообщил, что войска агрессора не могут продвинуться дальше, но все равно предпринимают попытки.

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Он рассказал о тактике врага, которую тот не изменяет. В частности, войска агрессора несколько часов наносят артиллерийские обстрелы, после чего пытаются продвигать. Но ВСУ сдерживают россиян.

Кроме того, Гайдай в очередной раз подчеркнул, что Северодонецк не "отрезан".

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