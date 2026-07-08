Российские войска нанесли удар по Одессе: двое человек погибли, есть пострадавшие

Вечером в среду, 8 июля, российские войска провели атаку на Одессу. К сожалению, в результате циничного вражеского удара есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

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Каковы последствия вражеской атаки 8 июля?

Сергей Лысак отметил, что в результате российского баллистического удара по Одессе пострадала гражданская инфраструктура. К сожалению, два человека погибли.

Также известно о двух пострадавших: 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, 68-летний – в состоянии средней тяжести. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Позже информацию о последствиях атаки обнародовал глава Одесской ОГА Олег Кипер. Он сообщил, что на месте удара загорелись грузовые и легковые автомобили, а также маршрутный микроавтобус. Сейчас пожар уже локализован.

На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация последствий вражеской атаки,

– добавил Кипер.

Воздушная тревога в Одесском районе длилась с 19:05 до 19:33. Около 19:10 в городе прогремел взрыв.

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Напомним, 8 июля российские войска также нанесли ракетный удар по Харькову. В Немишлянском районе города были повреждены более 20 частных домов, остекление окон храма, сеть уличного освещения и 5 автомобилей. К сожалению, два человека погибли, еще более 40 получили ранения.