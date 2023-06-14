Застрелился, чтобы не сдаваться ВСУ: в Благодатном продолжается зачистка, россияне прячутся в норах

Силы обороны продолжают зачистку в окрестностях освобожденного Благодатного в Донецкой области. Россияне буквально прячутся – пытаются засесть в сети подземных ходов, откуда выгнать их может быть непросто.

Воины 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша рассказали проекту "Украинский свидетель", что сейчас происходит в поселке, информирует 24 Канал. Так, по словам защитника с позывным "Ети", освобождению населенного пункта предшествовали 4 дня интенсивных боев.

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Благодатное под контролем ВСУ / Фото проекта "Украинский свидетель"

Какие вражеские подразделения занимали деревню

В деревне стояли больше роты солдат вражеской армии. Только в местной школе "поселились" около 40 оккупантов: они прятались в подвалах – рядом с запасами горючего и ящиками боеприпасов. Подписи на стенах указывают, что это была 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота.



Украинские защитники продолжают зачищать Благодатное от оккупантов / Фото проекта "Украинский свидетель"

Некоторые захватчики до сих пор прячутся в посадке и под землей и отказываются сдаваться. Как рассказали защитники, в катакомбах оккупанты имеют запасы пищи и воды.

Россияне все еще надеются удержать Благодатное

Это гораздо серьезнее, чем мы думаем. Там не просто норы, это похоже на Камбоджу. Они делали большую ставку на удержание этого населенного пункта,

– рассказал "Ети".

Также военные показали боеприпасы, которые оставили после себя оккупанты. Их здесь множество – это в подавляющем большинстве, мины 120-го калибра, теперь они будут работать против россиян.

Лицо героев, которые зачищают сейчас Благодатное / Фото проекта "Украинский свидетель"​

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