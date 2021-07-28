Российские войска вплотную подошли к границе с Афганистаном: видео

На территорию у таджикско-афганской границы прибыли российские военные. Совместно с войсками Таджикистана и Узбекистана они проведут учения на полигоне "Харб-Майдон" с 5 по 10 августа.

Подразделения 201 российской военной базы (РВБ) перегруппировались на полигон. Там уже развернули пункты управления, выполнили маскировку техники и обустроили огневые позиции.

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По информации пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО), военные преодолели 200 километров пешком в сопровождении армейских вертолетов. Из Душанбе в район проведения учений, что в 20 километрах от границы, прибыли:

мотострелки;

танкисты;

артиллеристы;

зенитчики;

военные инженеры.

Совместные учения

Во время марша военные отрабатывали боевую охрану колонн, преодоление условно зараженных территорий и отражение нападений разведгрупп и авиации. Количество участников марша не объявляли, но известно, что в самых учениях примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих и 300 единиц техники.

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Учения на "Харб-Майдоне" будут проходить в 3 этапа:

отработка совместной операции объединенной группировки войск 3 стран по уничтожению террористических формирований;

уничтожение условного врага, который будет нападать на территорию союзной страны;

ликвидация радикальных террористических групп при пересечении границы.

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