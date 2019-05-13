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      Российские паспорта для Донбасса будут иметь ограниченные возможности, – разведка

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      Российские паспорта для жителей Донбасса будут действительны только в одной области
      Российские паспорта для жителей Донбасса будут действительны только в одной области / theworldnews.net

      Российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса, будут действительны лишь на территории Ростовской области Российской Федерации.

      Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию украинской разведки.

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      24 апреля президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям оккупированного Донбасса. Уже 1 мая Путин подписал еще один указ
      – об упрощенном порядке получения российского паспорта для отдельных категорий граждан Украины. Этот упрощенный порядок касается украинцев из оккупированного Крыма.

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      По словам представителя Минобороны, среди жителей оккупированного Донбасса растет недовольство особенностями предоставления российского гражданства. В частности, возмущение вызывает якобы то, что оформленный паспорт для большинства будет иметь отметку про "ограниченные возможности" и будет действителен только на территории Ростовской области.

      При этом руководство так называемых "республиканских силовых структур" начало проведение мероприятий по выявлению лиц, которые высказывают недовольство особенностями получения паспортов РФ для проведения с ними соответствующей профилактической работы,
      – сказал Гуцуляк.

      Ранее также сообщалось, что Евросоюз не намерен вводить новые санкции против России из-за решения Владимира Путина раздавать российские паспорта на Донбассе. Там сейчас надеются на поиск диалога.

      Как реагирует Украина на паспорта России?Новоизбранный президент Владимир Зеленский в ответ на намерения Путина заявил, что языком угроз с Украиной говорить не стоит. Он подчеркнул, что "Сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница".

      Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Россия до сих пор сохраняет "агрессивные намерения" в отношении Украины.

      Об угрозе от Кремля предупреждает и министр обороны Украины Степан Полторак. Он рассказал, Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на границе с Украиной, а потому существует угроза полномасштабного наступления. Кроме того, страна-агрессор разворачивает ракетные комплексы вблизи нашей границы и усиливает группировку в Крыму, что точно "не ведет к миру".

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Российские паспорта на Донбассе Міністерство оборони України
      Источник: РБК-Украина
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