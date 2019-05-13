14:09
13 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін – головний ворог дітей. У Росії облажалися з 9 травня
      Вєсті Кремля
      18:41, 11 травня
      Вєсті.UA. Жир: Вакарчук та Верховна естРада. Як Зеленському впіймати Ляшка
      Вєсті.UA
      18:39, 11 травня
      Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра
      ЦРУ
      09:00, 10 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Мозаїки ХХ століття
      Згадати все
      22:24, 10 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ДЕНЬ МАТЕРІ

      Російські паспорти для Донбасу матимуть обмежені можливості, – розвідка

      2040 Читать новость на русском
      Російські паспорти для жителів Донбасу будуть дійсні тільки в одній області
      Російські паспорти для жителів Донбасу будуть дійсні тільки в одній області / theworldnews.net

      Російські паспорти, видані жителям окупованого Донбасу, будуть дійсні лише на території Ростовської області Російської Федерації.

      Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк з посиланням на інформацію української розвідки.

      Читайте також: Росія планує наступ на Україну: Наєв розповів про загрозливі напрямки

      24 квітня президент Росії Володимир Путін схвалив указ про спрощену видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Вже 1 травня Путін підписав ще один указ – про спрощений порядок отримання російського паспорта для окремих категорій громадян України. Цей спрощений порядок стосується українців із окупованого Криму.

      Читайте також: Чому Кремль повертає тезу про "один народ", – пояснення замміністра

      За словами речника Міноборони, серед жителів окупованого Донбасу росте невдоволення особливостями надання російського громадянства. Зокрема, обурення нібито викликає те, що оформлений паспорт для більшості буде мати позначку про "обмежені можливості" та буде дійсний лише на території Ростовської області.

      При цьому керівництво так званих "республіканських силових структур" почало проведення заходів по виявленню осіб, які висловлюють невдоволення особливостями отримання паспортів РФ для проведення з ними відповідної профілактичної роботи",
      – сказав Гуцуляк.

      Раніше також повідомлялось, що Євросоюз не має наміру запроваджувати нові санкції проти Росії через рішення Володимира Путіна роздавати російські паспорти на Донбасі. Там наразі сподіваються на пошук діалогу.

      Як реагує Україна на паспорти Росії?Новообраний президент Володимир Зеленський у відповідь на наміри Путіна заявив, що мовою загроз з Україною говорити не варто. Він наголосив, що "Сьогодні, після анексії Криму та агресії на Донбасі, з "общего" у нас залишилося тільки одне – це державний кордон".

      Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Росія досі зберігає "агресивні наміри" щодо України.

      Про загрозу від Кремля попереджає і міністр оборони України Степан Полторак. Він розповів, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною, а тому існує загроза повномасштабного наступу. Окрім того, країна-агресор розгортає ракетні комплекси поблизу нашого кордону та посилює угруповання у Криму, що точно "не веде до миру".

      blog_ava
      Гройсман розповів про зустріч із Зеленським
      сьогодні
      4239
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Російські паспорти на Донбасі Новини Росії
      Джерело: РБК-Україна
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      сьогодні , 12:30 Інформаційна зброя: які медіа контролює Порошенко
      Сергій Лещенко 867
      В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      сьогодні , 12:02 В Україні скасували "день чорного лісоруба"
      Максим Єфімов 499
      Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      сьогодні , 08:40 Епоха Шаріїв та Полтав, або YouTube як засіб впливу на політику
      Сергій Стельмах 737
      Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      12 травня , 22:00 Де буде АП Зеленського, стандарти НАТО в ЗСУ і хто врятував Білорусь: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2329
      Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      12 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: сніг у травні, падіння Путіна і кава в Вестеросі
      4701
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук