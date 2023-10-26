Есть один выход безопасно есть сладости, – в ГУР прокомментировали историю с отравленным тортом в России

На днях российскими пропагандистскими пабликами распространялась информация, что "агент ГУР" из Мелитополя пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища. К празднованию 20-летия выпуска им доставить торт и несколько бутылок элитного алкоголя.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире 24 Канала прокомментировал эту историю. Он посоветовал оккупантам очень осторожно употреблять в пищу сладкое.

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Торт с сюрпризом

Как написал в своем телеграм-канале коллаборант Владимир Рогов, сладкую посылку доставил неизвестный курьер. Оккупанты, а это "действующие летчики на серьезных должностях", разрезали торт, но пробовать его не стали. Они начали искать курьера, который впоследствии якобы признался, что торт и несколько бутылок алкоголя были отравлены. В настоящее время россияне ищут кондитеров и других причастных к этой истории.

"Комментировать чьи это были кондитеры мы не будем. Но то, что каждый военный преступник, который учится, готовится и отправляется убивать украинцев, должен быть, конечно, осторожным и со сладким, и соленым, и всеми другими вкусностями. Ибо справедливость найдет убийц повсюду. Поэтому единственный выход для россиян безопасно есть торты и пирожные – это не убивать украинцев", – подчеркнул представитель Главного управления разведки Минобороны.

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