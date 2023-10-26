Есть один выход безопасно есть сладости, – в ГУР прокомментировали историю с отравленным тортом в России
На днях российскими пропагандистскими пабликами распространялась информация, что "агент ГУР" из Мелитополя пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища. К празднованию 20-летия выпуска им доставить торт и несколько бутылок элитного алкоголя.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире 24 Канала прокомментировал эту историю. Он посоветовал оккупантам очень осторожно употреблять в пищу сладкое.
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Торт с сюрпризом
Как написал в своем телеграм-канале коллаборант Владимир Рогов, сладкую посылку доставил неизвестный курьер. Оккупанты, а это "действующие летчики на серьезных должностях", разрезали торт, но пробовать его не стали. Они начали искать курьера, который впоследствии якобы признался, что торт и несколько бутылок алкоголя были отравлены. В настоящее время россияне ищут кондитеров и других причастных к этой истории.
"Комментировать чьи это были кондитеры мы не будем. Но то, что каждый военный преступник, который учится, готовится и отправляется убивать украинцев, должен быть, конечно, осторожным и со сладким, и соленым, и всеми другими вкусностями. Ибо справедливость найдет убийц повсюду. Поэтому единственный выход для россиян безопасно есть торты и пирожные – это не убивать украинцев", – подчеркнул представитель Главного управления разведки Минобороны.
Андрей Юсов прокомментировал последние важные события: смотреть видео
Отравление оккупантов: последние новости
- Отравление россиян – это очень частая история, особенно на временно оккупированных территориях. К примеру, в августе на одном из военных объектов группа сопротивления в Мариуполе отравила офицерский состав российской армии. 2 солдат сразу умерли, а 17 оказались в тяжелом состоянии.
- Также в Мариуполе сообщают о настоящем море оккупантов. 26 человек отправились на концерт Кобзона, а еще 15 – в реанимацию. По словам Петра Андрющенко, всего за последние 5 месяцев мариупольское сопротивление ликвидировало 40 россиян.
- Россияне хоронят своих "освободителей" и жалуются, что те умирают не от ранений, а отравлений. Известна история с "добровольцем" Павлом Губиным, который последний раз попил воды от местных жителей. Их панически боятся и "Z-волонтеры", приезжающие на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей.