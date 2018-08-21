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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Российских волейболистов подозревают в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования финок

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Российские волейболисты
Российские волейболисты

Сразу две страны начали расследование против волейболистов из России. их подозревают в сексуальных домогательствах к волейболисткам из Финляндии. Несмотря на то, что инцидент случился во время Европейских университетских игр в португальском городе Коимбра, расследование проводят полиция Финляндии и власть Португалии.

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Соревнования проходили 15-28 июля. Первое заявление о домогательствах было опубликовано тогда же финской телекомпанией Yle. При этом речь шла не о разовом домогательстве, а о преследовании, которое продолжалось несколько дней в гостинице, где жили команды.

"Российские спортсмены неоднократно приставали к финским, это происходило в течение нескольких дней. Тренер российской команды подошел к финке и схватил ее сзади, но ей удалось вырваться. Местная охрана не вмешивалась, хотя наши спортсмены обращались за помощью. Позже российский спортсмен подошел к финской девушке и попытался ее изнасиловать. Финская сторона вызвала полицию, однако полицейские не нашли состава преступления и уехали", – приводятся слова представителя делегации Финляндии Марку Рантахалвари.

Впоследствии на сайте mtv.fi были опубликованы слова представителя финской делегации, где он заявил, что с домогательствами столкнулись и спортсменки из Норвегии.

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Россию на этих соревнованиях в волейболе представляли студенты Дагестанского государственного университета. При этом российская сборная предлагает совсем другую версию этой ситуации. Дагестанские волейболисты говорят, что нашли девушку, которая плакала, и, подсев к ней, захотели ее утешить. Но "помешал языковой барьер, из-за которого стороны не поняли друг друга". Девушка убежала в номер, и тогда российские студенты отправились вслед за ней, чтобы выяснить причину слез, но их не впустили внутрь. Спортсменка вызвала полицейских, но те, не найдя состава преступления в действиях студентов, не стали никого задерживать.

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Теги: Новости спорта Новости России Волейбол
Источник: 24 Канал
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