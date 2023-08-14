Нидерланды и Дания подняли в небо F-16 из-за российского бомбардировщика у границ НАТО

Российский истребитель над морем увидели и встретили Нидерланды и Дания. Россияне же, как обычно, утверждают, что начали не они.

Российский самолет у границ НАТО перехватили с помощью F-16. По словам Минобороны России, все было с точностью до наоборот: они перехватили норвежский самолет, притом над другим морем.

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Что известно об инциденте

Над Северным морем к воздушному пространству НАТО 14 августа примерно в семь утра приблизились два российских бомбардировщика. Нидерланды и Дания послали истребители F-16, чтобы перехватить их.

Два нидерландских истребителя и датские F-16 поднялись в воздух для идентификации бомбардировщиков. Российские самолеты были опознаны и остались в международном воздушном пространстве. Впоследствии они повернули назад. О каких именно российских самолетах говорилось, не уточняется.

Это случается нечасто, но сегодняшний инцидент демонстрирует важность быстрого развертывания,

– говорят в правительстве Нидерландов.

Как россияне объясняют свои действия

Они говорят совсем о другом. По их словам, 14 августа истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Норвежский самолет якобы пытался приблизиться к российской границе над акваторией Баренцева моря, поэтому для опознания в воздух подняли истребитель МиГ-29.

Самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии при приближении российского истребителя развернулся и не нарушал границу.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,

– уверяет Минобороны РФ.

На карте видно, что Северное море довольно далеко от Баренцева.

Моря на карте / Иллюстрация из Википедии

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