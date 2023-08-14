Нидерланды и Дания подняли в небо F-16 из-за российского бомбардировщика у границ НАТО
Источник:Bloomberg
Российский истребитель над морем увидели и встретили Нидерланды и Дания. Россияне же, как обычно, утверждают, что начали не они.
Российский самолет у границ НАТО перехватили с помощью F-16. По словам Минобороны России, все было с точностью до наоборот: они перехватили норвежский самолет, притом над другим морем.
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Что известно об инциденте
Над Северным морем к воздушному пространству НАТО 14 августа примерно в семь утра приблизились два российских бомбардировщика. Нидерланды и Дания послали истребители F-16, чтобы перехватить их.
Два нидерландских истребителя и датские F-16 поднялись в воздух для идентификации бомбардировщиков. Российские самолеты были опознаны и остались в международном воздушном пространстве. Впоследствии они повернули назад. О каких именно российских самолетах говорилось, не уточняется.
Это случается нечасто, но сегодняшний инцидент демонстрирует важность быстрого развертывания,
– говорят в правительстве Нидерландов.
Как россияне объясняют свои действия
Они говорят совсем о другом. По их словам, 14 августа истребитель МиГ-29 поднимался на перехват самолета ВВС Норвегии над Баренцевым морем.
Норвежский самолет якобы пытался приблизиться к российской границе над акваторией Баренцева моря, поэтому для опознания в воздух подняли истребитель МиГ-29.
Самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии при приближении российского истребителя развернулся и не нарушал границу.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства,
– уверяет Минобороны РФ.
На карте видно, что Северное море довольно далеко от Баренцева.
Моря на карте / Иллюстрация из Википедии
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Другие инциденты с россиянами
- В воскресенье 13 августа стало известно о том, что россияне якобы остановили в Черном море турецкое судно "Сукру Окан", шедшее под флагом Палау в украинский порт Измаил. Патрульный корвет "Василий Быков" потребовал остановиться, а когда команда не послушалась – открыл упреждающий огонь. В дальнейшем вертолет доставил на турецкое судно россиян, осмотревших груз.
- Впрочем, кроме России, никто не подтверждает остановку "Сукру Окан". Вероятно, россияне соврали – никакой остановки не было, только угрозы в радиоэфире. Видео досмотра турецкого судна появилось только на следующий день, и есть сомнения в его оригинальности. "Сукру Окан" сейчас направляется в румынский порт Сулина.
- 12 августа в России разбился истребитель Су-30. Он выполнял учебный полет и упал перед толпой, экипаж не выжил. Официальная версия крушения – техническая неисправность.