Понимают угрозы: как в Германии отреагировали на российский дрон над кортежем Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 25 февраля посетила Николаевскую область. Однако, она вынуждена была сократить свой рабочий визит из-за российского дрона, который преследовал ее кортеж.

Немецкий политолог Сергей Сумленный объяснил 24 Каналу, какой была реакция немецкого общества на эту новость. Он отметил, что россияне способны на все.

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Реакция немцев

По словам политолога, эта тема не стала достаточно резонансной для обсуждения в немецком обществе. Поскольку Германия – страна, где нет войны. Им технически сложно до конца осознать, какую опасность могут нести с собой вражеские разведывательные дроны. Говорится и о дистанции, и о средствах поражения.

"Это мы понимаем, что была прямая угроза жизни, а они это, скорее всего, большинство не понимают, поэтому это очень сложно объяснить. Если бы россияне нанесли удар по кортежу министра, конечно, была бы совсем другая реакция. Даже если бы там снаряды легли не в кортеж, а где-то рядом, но это была бы совершенно другая тема", – объясни он.

Сергей Сумленный добавил, что большинство немцев на стороне Украины и поддерживают поставки оружия. Зато политика канцлера Олафа Шольца вызывает возмущение.

"Чувствуют ли немцы угрозу со стороны России и именно для Германии – да. И здесь снова Шольц идет против настроений большинства населения. Это надо понимать", – добавил политолог.

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