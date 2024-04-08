В ход шли дроны и планирование: как Украина разбила миф о "мощнейшем российском флоте"

Российские мечты о доминировании в Черном море разбились об украинское сопротивление. Военные корабли агрессора отступили от украинских берегов после ряда успешных атак.

Заявления о "мощнейшем флоте" не помогли Кремлю: российские военные корабли потерпели ряд поражений в Черном море в районе Крыма. Попытки захвата украинского побережья остались без успеха из-за эффективного сопротивления Сил обороны Украины, – о чем говорится в эксклюзивном расследовании 24 Канала.

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Неудачный поход "непобедимого" флота

Российские планы на быстрый захват Одессы и демонстрацию морской мощи столкнулись с реальностью. Уничтожение флагмана Черноморского флота и потеря контроля над островом Змеиный стали первыми серьезными символами неудач российского военно-морского флота.

Мы все стали свидетелями серии удачных атак Сил безопасности и обороны Украины с использованием беспилотных морских дронов и ракетного вооружения, в результате которых был уничтожен ряд военных судов Черноморского флота. Поэтому Россия прячет остатки своего флота в Новороссийске или в Очамчире в оккупированной Абхазии,

– отметил представитель ГУР Андрей Черняк.

Использование Украиной беспилотных морских дронов и ракет "Нептун" и "Гарпун" изменило ход военно-морских операций. Российские корабли, которые когда-то патрулировали Черное море, теперь скрываются в портах далеко от фронта.

По словам Черняка, сейчас в Севастополе остался только один малый ракетный корабль России. Собственно, речь идет о "Циклоне" , который за три года в строю не совершил ни одного пуска ракеты. Другие суда отступили в Новороссийск и Очамчиру, избегая прямого столкновения с украинскими Силами обороны.

Серия атак на российские суда подтверждает, что даже самые громкие заявления о военной мощи не выдерживают столкновения с реальностью современной войны, где технологии и стратегия определяют результаты, а не пропагандистские лозунги. Украинское сопротивление и международная поддержка стали решающими в сдерживании Кремля в море.

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Добавим, что в Военно-морских Силах Украины неоднократно рассказывали о мощности, с помощью которых осуществляют атаки на российские объекты в море. Скажем, морские дроны Sea Baby способны доставить около тонны взрывчатки на почти в 1 000 километров, что делает российские военные корабли уязвимыми в любой части акватории.