Российский эшелон направляется в Крым: какую военную технику может привезти враг
В сеть попало видео с российской военной техникой. Исследователи группы Conflict Intelligence Team обнаружили там радиолокационную станцию "Каста-2Е2".
Источник:Conflict Intelligence Team
Пользователь ТикТок опубликовал видео 20 апреля 2021 года. Специалисты также заявили, что военную технику Россия направляет во временно оккупированный Крым.
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Российскую военную технику везут в Крым
По данным исследовательского центра, воинский эшелон отправили со станции Домна, в Забайкальском регионе. Техника направляется на станцию Айвазовская, неподалеку от полигона "Опук".
В апреле там зафиксировали значительное количество военных сил противника. Расстояние между станциями составляет больше 7 000 километров.
Радиолокационная станция "Каста-2Е2" является российской разработкой / Фото rusarmy.com
CIT отметили, что это впервые Россия переправляет на полуостров технику из Восточного военного округа за время наращивания войск в 2021 году. Среди оружия, которое попало на видео, исследователи обнаружили мобильную радиолокационную станцию "Каста-2Е2".
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