В сеть попало видео с российской военной техникой. Исследователи группы Conflict Intelligence Team обнаружили там радиолокационную станцию "Каста-2Е2".

Пользователь ТикТок опубликовал видео 20 апреля 2021 года. Специалисты также заявили, что военную технику Россия направляет во временно оккупированный Крым.

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По данным исследовательского центра, воинский эшелон отправили со станции Домна, в Забайкальском регионе. Техника направляется на станцию Айвазовская, неподалеку от полигона "Опук".

В апреле там зафиксировали значительное количество военных сил противника. Расстояние между станциями составляет больше 7 000 километров.

Радиолокационная станция "Каста-2Е2" является российской разработкой / Фото rusarmy.com

CIT отметили, что это впервые Россия переправляет на полуостров технику из Восточного военного округа за время наращивания войск в 2021 году. Среди оружия, которое попало на видео, исследователи обнаружили мобильную радиолокационную станцию "Каста-2Е2".

Справка. Радиолокационная станция "Каста-2Е2" – российская военная техника, которая предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и опознавания воздушных целей.

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