Російський ешелон прямує в Крим: яку військову техніку може привезти ворог
У мережу потрапило відео з російською військовою технікою. Дослідники групи Conflict Intelligence Team виявили там радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".
Джерело:Conflict Intelligence Team
Користувач ТікТок опублікував відео 20 квітня 2021 року. Фахівці також заявили, що військову техніку Росія направляє у тимчасово окупований Крим.
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Російську військову техніку везуть в Крим
За даними дослідницького центру, військовий ешелон відправили зі станції Домна, що у Забайкальському регіоні. Техніка прямує на станцію Айвазовська, неподалік від полігону "Опук".
У квітні там зафіксували значну кількість військових сил противника. Відстань між станціями становить понад 7 000 кілометрів.
Радіолокаційна станція "Каста-2Е2"є російською розробкою / Фото rusarmy.com
CIT зазначили, що це вперше Росія переправляє на півострів техніку з Східного військового округу, за час нарощення військ у 2021 році. Серед зброї, яка потрапила на відео, дослідники виявили мобільну радіолокаційну станцію "Каста-2Е2".
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