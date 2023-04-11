Из российского плена освободили мать 6-летнего Егора: мальчик просил Путина об этом

Черкащанку Алину Малешко-Габурич вернули из российского плена, в котором она пробыла почти 11 месяцев. Ее 6-летний сын просил российского диктатора уволить маму.

Женщину из российского плена освободили 10 апреля при большом обмене. Она попала в руки оккупантов в мае 2022 года в Мариуполе.

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6-летний мальчик просил освободить маму из плена

Вадим и Алина, родители 6-летнего Егора, 22 февраля отвезли своего сына на день рождения к бабушке с дедушкой в Черкасскую. Сами вернулись в Мариуполь, где их застала война. Мальчик о событиях узнал уже от бабушки

Отец Егора Вадим 23 апреля 2022 попал под удар авиабомбы. Мужчину прооперировали, однако через три дня он скончался от полученных травм. После смерти мужа Алина осталась защищать Мариуполь в "Азовстали". Однако 19 мая 2022 года женщина попала в плен.

После этого Алина лишь однажды смогла связаться с семьей – 7 июля. В тот день женщина позвонила отцу и спросила, как ее сын.

Все это время Егор постоянно ждал маму и спрашивал у бабушки, когда она вернется. Как-то мальчик на камеру даже обратился с просьбой к российскому диктатору.

Путин, верни мою маму,

– попросил Егор.

Каждый день мальчик ожидал, что российский диктатор вернет его маму, однако освободить женщину удалось только через 11 месяцев плена.



Мама 6-летнего Егора Алина (дело на фото) / Фото Общественное

Большой обмен пленными 10 апреля

В понедельник, 10 апреля, прошел большой обмен пленными, во время которого вернулись в Украину 100 защитников. Среди них – 20 женщин и 80 мужчин.

Все защитники и защитницы воевали по самым горячим направлениям: Гостомель, Мариуполь, Сумы, Харьков, Херсон. Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам.

Служба безопасности Украины опубликовала видео с момента встречи защитников и сообщила, что во время обмена пленными удалось освободить: