Зачем мы сюда пришли, на нас не нападали, – пленный россиянин призвал не ехать на войну

Российский оккупант призвал не уезжать на фронт, ведь российская пропаганда на телевидении создает свою "картинку". Однако реальная ситуация на фронте совсем другая.

С таким призывом выступил 46-летний пленник Виталий Козловский. На видео, которое 24 Канал получил от украинских спецслужб, заявил, что не стоит "лезть в чужое государство".

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"На нас не нападали"

Известно, что плен родом из города Тогучин, что в Новосибирской области. Служил Козловский в 80-м гвардейском танковом краснознаменном полку. Попал в плен на Бахмутском направлении.

По словам кафира, россиянам не стоит идти на войну в Украину, ведь на них никто не нападал. Он подчеркнул, что на территории России нет войны, поэтому и русским солдатам нечего делать в Украине.

Зачем идти? Конкретно, какова твоя цель? Ты зачем сюда приехал? У тебя на территории нет войны, на тебя не нападали. Не надо лезть в чужое государство,

– предостерегает оккупант.

Козловский подчеркнул, что подобные действия не должны навязываться со стороны другого государства. Он заявил, что реальные факты на поле боя говорят совсем о другом, чем рассказывает пропаганда по телевидению.

"То есть по телевидению – там пропаганда, а в реальности все совсем по-другому выглядит. Поэтому не желаю никому здесь погибнуть. И ехать защищать непонятно чьи интересы", – говорит пленный.

Пленник добровольно согласился на съемку и рассказывает все по собственному желанию.

Призыв пленного Козловского: смотрите видео

Что еще рассказал пленный: коротко