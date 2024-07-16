Российский "Шахед" упал и взорвался в Беларуси, – "Гаюн"

Российский дрон-камикадзе типа "Шахед" утром 16 июля залетел на территорию Беларуси. Уже вечером стало известно, где именно он упал и взорвался.

OSINT-проект, который отслеживает военную деятельность российских и белорусских войск на территории Беларуси, заявил, что дрон залетел на территорию государства ориентировочно в 8:40 16 июля. Он упал в 120 километрах от границы с Украиной.

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Что известно о российском дроне в Беларуси

Дрон взорвался в Октябрьском районе Гомельской области.

По нашим данным, "Шахед" упал между поселком городского типа Паричи и агрогородком Любань Гомельской области, что в 55 километрах от города Бобруйск и в 120 километрах от границы с Украиной,

– рассказал проект.

Там также объяснили, что точно известно, что во время падения произошел взрыв дрона-камикадзе.



"Шахед" взорвался в Беларуси / Инфографика "Беларускі Гаюн"

"Беларускі Гаюн" написал, что это прямо подтверждает – "Шахэды", которые залетают на территорию Беларуси – не "учебные" и не "разведывательные", а реальные и с боекомплектом. То есть они предназначались для атаки по Украине.

Важно "Шахед", который атаковал Украину, вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси

Кстати, на рассвете 16 июля дрон-камикадзе также залетал в Беларусь, однако покинул белорусскую территорию. Минск из-за этого даже поднимал авиацию. Куда долетел "Шахед" – читайте по ссылке.