Российский суд официально признал Степана Бандеру и ОУН-УПА "пособниками нацистской Германии"

Страна-агрессор продолжает использовать исторические манипуляции для оправдания своей политики. Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал ряд украинских деятелей и организаций "пособниками нацистской Германии".

Решение огласил судья Евгений Комиссаров в ходе заседания, сообщает РИА Новости.

Что известно о решении российского суда в отношении ОУН-УПА?

В российском иске речь шла о якобы установлении юридического факта причастности лидеров украинского освободительного движения к военным преступлениям против советского народа в годы Второй мировой войны.

Среди фигурантов дела – Степан и Василий Бандеры, Роман Шухевич, Андрей Мельник, Николай Арсенич, Тарас Боровец, Дмитрий Клячкивский, Николай Козак, Мирон Матвийеко и Ярослав Стецко. В целом также упоминались Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия.

В ходе рассмотрения дела российская сторона заявляла, что эти деятели и организации якобы причастны к террору, карательным операциям и массовым расправам.

В перечне обвинений прозвучали Львовский погром, трагедия в Бабьем Яру, расстрелы в Катине, Волынская трагедия, а также преступления против евреев, партизан и жителей Беларуси.

Представитель Генпрокуратуры России в ходе прений утверждал, что установление такого "юридического факта" якобы необходимо из-за попыток фальсификации истории и роли России в войне.

Это форма экстремизма, она направлена против нашей страны со стороны соседнего государства,

– дерзко заявил он.

Свою позицию также озвучил представитель российского Военно-исторического общества.

Он говорил о необходимости правовой оценки событий прошлого и добавил, что в Украине якобы происходит переписывание истории и прославление военных преступников. "Этот процесс идет повсеместно", – подчеркнул он.

В материалах дела также упоминалось, что, по мнению российской стороны, прямые наследники ОУН существуют и сейчас. Именно на этом тезисе в России строилась аргументация относительно "исторической" и политической составляющих процесса.

Отметим, что российская пропаганда традиционно использует имена деятелей украинского освободительного движения для манипулирования историческими данными.

К тому же деятельность ОУН-УПА стала одним из проблемных исторических вопросов в отношениях между Украиной и Польшей. В частности, в польском Сейме продолжаются дискуссии по законопроекту, инициированному президентом Польши Каролем Навроцким.

Документ предусматривает уголовную ответственность, в том числе лишение свободы, за пропаганду идеологии ОУН и УПА. Министерство иностранных дел Украины призвало Варшаву подходить к этому вопросу взвешенно и избегать шагов, которые могут негативно повлиять на двусторонние отношения.