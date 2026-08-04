Рішення оголосив суддя Євген Комісаров під час засідання, повідомляє РИА Новости.

Що відомо про рішення російського суду щодо ОУН-УПА?

У російському позові йшлося про нібито встановлення юридичного факту причетності лідерів українського визвольного руху до військових злочинів проти радянського народу в роки Другої світової війни.

Серед фігурантів справи – Степан і Василь Бандери, Роман Шухевич, Андрій Мельник, Микола Арсенич, Тарас Боровець, Дмитро Клячківський, Микола Козак, Мирон Матвієйко та Ярослав Стецько. Загалом згадувалися також Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія.

Під час розгляду справи російська сторона заявляла, що ці діячі та організації нібито причетні до терору, каральних операцій і масових розправ.

У переліку звинувачень прозвучали Львівський погром, трагедія в Бабиному Яру, розстріли в Катині, Волинська трагедія, а також злочини проти євреїв, партизанів і мешканців Білорусі.

Представник Генпрокуратури Росії на дебатах стверджував, що встановлення такого "юридичного факту" начебто потрібне через спроби фальсифікації історії та ролі Росії у війні.

Це форма екстремізму, вона спрямована проти нашої країни з боку суміжної держави,

– зухвало заявив він.

Свою позицію також озвучив представник російського Військово-історичного товариства.

Він сказав про необхідність правової оцінки подій минулого та додав, що в Україні нібито відбувається переписування історії й прославлення військових злочинців. "Процес іде широко", – наголосив він.

У матеріалах справи також згадувалося, що, на думку російської сторони, прямі спадкоємці ОУН існують і тепер. Саме на цій тезі в Росії будували аргументацію щодо "історичної" та політичної складових частин процесу.

Зазначимо, що російська пропаганда традиційно використовує імена діячів українського визвольного руху для маніпулювання історичними даними.

До того ж, діяльність ОУН-УПА стала одним із проблемних історичних питань у відносинах між Україною та Польщею. Зокрема, у польському Сеймі тривають дискусії щодо законопроєкту, ініційованого президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Документ передбачає кримінальну відповідальність, зокрема ув'язнення, за пропаганду ідеології ОУН та УПА. Міністерство закордонних справ України закликало Варшаву підходити до цього питання виважено та уникати кроків, які можуть негативно вплинути на двосторонні відносини.