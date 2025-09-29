Украинские воины FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-28: эффектное видео
- Украукраинские военные уничтожили российский вертолет Ми-28.
- Минуснули вертолет пилоты 59-й бригады СБС.
- Вражеская цель была ликвидирована с помощью FPV-дрона.
Силы обороны продолжают "минусовать" российскую технику. Так, украинские воины FPV-дроном уничтожили вражеский вертолет Ми-28.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего СБС ВСУ Роберта Бровди (Мадьяр).
Как ВСУ FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-28?
Украинские военные сбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Об этом "Мадьяр" сообщил в понедельник, 29 сентября.
Вертолет Ми-28 дроном FPV уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем, – информировал он.
"Мадьяр" также опубликовал эффектные кадры боевой работы, на которых видно уничтожение российского вертолета.
СБС FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-28: смотрите видео
Потери россиян: последние новости
Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1080 человек. Также Силы обороны обезвредили 7 танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.
Также на рассвете 25 сентября на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки на Запорожье с применением управляемых авиабомб.
Также недавно несколько вражеских самолетов и береговые РЛС стали очередными целями "Призраков" ГУР в Крыму. Так, во время рейда на полуостров спецназовцы сожгли 2 транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражескую радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".