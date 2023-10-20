Китай играет в свою игру, – Чаленко объяснил, почему Пекин продает Кремлю оружие
Пентагон сообщил, что начиная с марта 2022 года, Китай продал России дроны и компоненты к ним на сумму более 12 миллионов долларов. В закупках участвовали не только частные, но и государственные компании.
Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, почему Пекин помогает Москве, но недостаточно для ее победы в войне против Украины
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"Во-первых, это чисто прагматический интерес с точки зрения заработка. Они дают это не бесплатно. Это не помощь, а покупка", – констатировал Чаленко.Обратите внимание! Ранее OSINT-аналитики из агентства Molfar выяснили, как Россия получает китайские дроны. Один из способов – создание компании в другой стране, которая по заказу покупает нужные товары и передает их стране-агрессору.
Сильная Россия невыгодна Китаю
Пекин считает, что таким усилением России он ослабит США, что геополитически должно сыграть ему в плюс.
В то же время, Китаю невыгодно сегодня оказывать России окончательную победу. Он играет в свою игру, и сильная Россия ему тоже невыгодна,
– отметил Чаленко.
Так, Китай хочет взять из России максимум почти даром, а также нарастить долю своего бизнеса на внутреннем российском рынке.
В какую игру играет Китай, помогая России: смотрите видео 24 Канала
Российско-китайские отношения: последние новости
- Как известно, 17 октября Владимир Путин приезжал в Китай. Там президент России принял участие в форуме "Один пояс, один путь" и встретился с Си Цзиньпином.
- Ранее Китай обратился к Москве по поводу углубления взаимной торговли. Стороны провели переговоры, по результатам которых было принято решение об укреплении "дружбы".
- Аналитики ISW считают, что укрепление экономических связей между Россией и Китаем может повлиять на войну в Украине. Вероятно, углубление торговли будет охватывать и товары военного назначения.