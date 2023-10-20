Китай играет в свою игру, – Чаленко объяснил, почему Пекин продает Кремлю оружие

Пентагон сообщил, что начиная с марта 2022 года, Китай продал России дроны и компоненты к ним на сумму более 12 миллионов долларов. В закупках участвовали не только частные, но и государственные компании.

Руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, почему Пекин помогает Москве, но недостаточно для ее победы в войне против Украины

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"Во-первых, это чисто прагматический интерес с точки зрения заработка. Они дают это не бесплатно. Это не помощь, а покупка", – констатировал Чаленко.

Сильная Россия невыгодна Китаю

Ранее OSINT-аналитики из агентства Molfar выяснили, как Россия получает китайские дроны . Один из способов – создание компании в другой стране, которая по заказу покупает нужные товары и передает их стране-агрессору.

Пекин считает, что таким усилением России он ослабит США, что геополитически должно сыграть ему в плюс.

В то же время, Китаю невыгодно сегодня оказывать России окончательную победу. Он играет в свою игру, и сильная Россия ему тоже невыгодна,

– отметил Чаленко.

Так, Китай хочет взять из России максимум почти даром, а также нарастить долю своего бизнеса на внутреннем российском рынке.

В какую игру играет Китай, помогая России: смотрите видео 24 Канала

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