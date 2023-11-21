Российский чиновник случайно выдал позиции оккупантов: туда уже прилетело

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев случайно слил позиции оккупантов возле Кременной. Этим удачно воспользовались украинские разведчики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. Лежнев решил "похвастаться", как он помогает оккупантам в Луганской области.

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"Спалил" место разгрузки оккупантов

Чиновник начал хвастаться, что привез россиянам воду и печки для приготовления пищи. Параллельно он выложил в своем телеграм-канале фотографии и видео с "традиционного" места, где оккупанты разгружают разные припасы вблизи Кременной.

Этим удачно воспользовались Силы обороны Украины. Военные определили координаты этой локации и попали туда, вероятно, из артиллерии.

Лежнев "спалил" позиции оккупантов / Скриншот

Самое интересное, что впоследствии сам Лежнев опубликовал видео последствий прилета. При этом он был удивлен, что туда "отправили подарок". А потом еще и оправдывался.

Деятельность Лежнева особенно разозлила разных местных пропагандистов. Там рассказывали, что в результате удара были ранены и погибшие оккупанты, а также повреждена разная техника.

Потери России в войне против Украины: коротко

С начала полномасштабной войны Россия понесла колоссальные потери среди личного состава и военной техники. Вторжение началось 24 февраля 2022 года.

С тех пор Россия потеряла почти 320 тысяч единиц личного состава. А за 20 ноября эта цифра выросла еще на 610 единиц.

Также украинские военные уничтожили 5439 вражеских танков, 10174 боевых бронированных машин, 7752 артиллерийских систем, 899 реактивных систем залпового огня, 588 средств ПВО, 323 самолета и т.д.