Российский чиновник случайно выдал позиции оккупантов: туда уже прилетело
Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев случайно слил позиции оккупантов возле Кременной. Этим удачно воспользовались украинские разведчики.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграм-каналы. Лежнев решил "похвастаться", как он помогает оккупантам в Луганской области.
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"Спалил" место разгрузки оккупантов
Чиновник начал хвастаться, что привез россиянам воду и печки для приготовления пищи. Параллельно он выложил в своем телеграм-канале фотографии и видео с "традиционного" места, где оккупанты разгружают разные припасы вблизи Кременной.
Этим удачно воспользовались Силы обороны Украины. Военные определили координаты этой локации и попали туда, вероятно, из артиллерии.
Лежнев "спалил" позиции оккупантов / Скриншот
Самое интересное, что впоследствии сам Лежнев опубликовал видео последствий прилета. При этом он был удивлен, что туда "отправили подарок". А потом еще и оправдывался.
Деятельность Лежнева особенно разозлила разных местных пропагандистов. Там рассказывали, что в результате удара были ранены и погибшие оккупанты, а также повреждена разная техника.
Потери России в войне против Украины: коротко
- С начала полномасштабной войны Россия понесла колоссальные потери среди личного состава и военной техники. Вторжение началось 24 февраля 2022 года.
- С тех пор Россия потеряла почти 320 тысяч единиц личного состава. А за 20 ноября эта цифра выросла еще на 610 единиц.
- Также украинские военные уничтожили 5439 вражеских танков, 10174 боевых бронированных машин, 7752 артиллерийских систем, 899 реактивных систем залпового огня, 588 средств ПВО, 323 самолета и т.д.