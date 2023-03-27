Китай хочет поживиться из России: Пекин не будет нести ответственность за ядерные угрозы Путина

Владимир Путин заявил, что между Россией и Китаем нет военного союза. Но такое заявление было неслучайным.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он убежден, что российский диктатор специально сделал это, чтобы ответственность за ядерную эскалацию не легла на Пекин.

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"Ведь Пекин в таком случае бы сказал: "Извини, мой дорогой друг, мы с тобой о многом договаривались, но разделять с тобой ответственность за то, что ты нарушаешь международные соглашения…", – заявил он.

Фейгин отметил, что Китай сам в своем "мирном плане" первым пунктом написал о том, что привержен международному праву. А это предполагает государственный суверенитет, международно признанные границы и государственную целостность стран.

Ответственности не нужно

Зачем Пекину входить в военный союз с Москвой, совершающей подобные действия и без того, находясь в состоянии войны?"

– рассказал российский правозащитник.

По его мнению, это договоренность между Пекином и Москвой о том, что они не обозначают никакого публичного союза.

"Его реально нет", – заметил он.

Фейгин добавил, что Китай для себя не определился, будет ли он помогать России оружием. Несмотря на то, что американские источники сообщают, что это возможно.

"Поэтому брать ответственность за заявления Путина Пекин точно не хочет, но это не значит, что он не примет из этого выгоды", – сказал он.

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Китай имеет собственные интересы

По его словам, КНР руководствуется своими интересами, ей "наплевать" на Москву. Дескать, некоторые предполагают, что Пекин, чтобы не было, должен защищать, спасать и что-то делать в пользу Москвы.

"А зачем? Зачем брать ответственность за войну, которую Путин может проиграть?" – отметил правозащитник.

Марк Фейгин уверен, что Китай планирует поживиться благодаря Москве, но не спасать Москву. А спасать Путина, считает он, это тоже значит поживиться благодаря России.

"Путин – это старейший изгой, военный преступник, с которым никто не хочет иметь дело. Как его спасать надо… просто демонстрировать, что он не в изоляции", – сказал он.

Правозащитник убежден, что следует приезжать и забирать все экономические вещи, которые интересны экспансионистскому Китаю.

А вот брать ответственность за использование ядерного оружия или даже угрозу его использования – зачем это Пекину? Он не военный союзник, он за это не несет ответственности. Это спрашивайте с Путина,

– подытожил он.

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