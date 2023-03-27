Про це в коментарі 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він переконаний, що російський диктатор спеціально зробив це, аби відповідальність за ядерну ескалацію не лягла на Пекін.

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"Адже Пекін в такому випадку б сказав: "Вибач, мій дорогий друже, ми з тобою багато про що домовлялися, але розділяти з тобою відповідальність за те, що ти порушуєш міжнародні угоди…", – заявив він.

Фейгін зауважив, що Китай сам у своєму "мирному плані" першим пунктом написав про те, що прихильний до міжнародного права. А воно передбачає державний суверенітет, міжнародно визнані кордони та державну цілісність країн.

Відповідальності не треба

Навіщо Пекіну входити у військовий союз з Москвою, яка робить подібні дії й без того, перебуваючи у стані війни?"

– розказав російський правозахисник.

На його думку, це домовленість між Пекіном та Москвою про те, що вони ніяк не позначають ніякого публічного союзу.

"Його реально немає", – зауважив він.

Фейгін додав, що Китай для себе не визначився, чи він буде допомагати Росії зброєю. Попри те, що американські джерела повідомляють, що таке можливе.

"Тому брати відповідальність за заяви Путіна Пекін точно не хоче, але це не означає, що він не візьме з цього вигоди", – сказав він.

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Китай має власні інтереси

За його словами, КНР керується своїми інтересами, їй "наплювати" на Москву. Мовляв, дехто припускає, що Пекін, щоби не було, має захищати, рятувати й щось робити на користь Москви.

"А навіщо? Навіщо брати відповідальність за війну, яку Путін може програти?" – зауважив правозахисник.

Марк Фейгін упевнений, що Китай планує поживитися завдяки Москві, але не рятувати Москву. А рятувати Путіна, впевнений він, – це теж означає поживитися завдяки Росії.

"Путін – це найстаріший ізгой, воєнний злочинець, з яким ніхто не хоче мати справу. Як його рятувати треба… просто демонструвати, що він не в ізоляції", – сказав він.

Правозахисник переконаний, що варто приїжджати та забирати всі економічні речі, які цікаві експансіоністському Китаю.

А от брати відповідальність за використання ядерної зброї або навіть загрозу його використання – навіщо це Пекіну? Він не військовий союзник, він за це відповідальність не несе. Це питайте з Путіна,

– підсумував він.

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