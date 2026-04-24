Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что россияне не имеют значительных успехов на фронте. Сейчас они пробуют "откусить" приграничные села на Сумщине, демонстрируя хотя бы какие-то успехи.

В какую ловушку попала Россия?

По словам Жмайло, Кремль постоянно пытается выдавать желаемое за действительное. Отсюда идут все эти заявления о значительных успехах и продвижении. Хотя на самом деле ситуация на фронте совсем другая.

Вот Герасимов в недавних заявлениях уже который раз объявил о полном захвате Луганской области. Если же вы ее еще раньше "захватили", то почему снова захватываете?

– сказал Жмайло.

Также Силы обороны Украины контратакуют на определенных участках фронта. Фактически оккупанты вынуждены снова вести бои за те же самые населенные пункты, где они не смогли закрепиться. Но самое интересное то, что происходит среди российского командования. Очевидно, у них нет реалистичных данных относительно того, какая ситуация на фронте.

Они уже не раз за это поплатились. Судя по всему, россияне дорисовали себе 15 – 20 километров территорий на Александровском направлении. Это приводило к тому, что оккупанты не обезопасили свою логистику. И очень много грузов попадало под удары,

– сказал Жмайло.

Какие потери России на войне против Украины?

По состоянию на 24 апреля Россия потеряла более 1 миллиона 323 тысячи личного состава. Также наши защитники уничтожили 11892 танка, 24445 боевых бронированных машин, 40606 артиллерийских систем, 1753 РСЗО и т.д.

Силы обороны Украины сорвали попытку России наступать в направлении Бочкового Харьковской области. Оккупанты пытались пролезть к населенному пункту с двух участков.

Россияне также попытались прорваться к позициям ВСУ в Сумской области через газовую трубу. Украинские защитники сорвали атаку врага, который потерял аж 35 военных.