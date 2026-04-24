Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що росіяни не мають значних успіхів на фронті. Зараз вони пробують "відкусити" прикордонні села на Сумщині, демонструючи хоча б якісь успіхи.

В яку пастку потрапила Росія?

За словами Жмайла, Кремль постійно намагається видавати бажане за дійсне. Звідси йдуть усі ці заяви про значні успіхи та просування. Хоча насправді ситуація на фронті є зовсім іншою.

От Гєрасімов в нещодавніх заявах вже який раз оголосив про повне захоплення Луганської області. Якщо ж ви її ще раніше "захопили", то чому знову захоплюєте?

– сказав Жмайло.

Також Сили оборони України контратакують на певних ділянках фронту. Фактично окупанти змушені знову вести бої за ті ж самі населені пункти, де вони не змогли закріпитися. Але найцікавіше те, що відбувається серед російського командування. Очевидно, у них немає реалістичних даних щодо того, яка ситуація на фронті.

Вони вже не раз за це поплатилися. Судячи з усього, росіяни домалювали собі 15 – 20 кілометрів територій на Олександрівському напрямку. Це приводило до того, що окупанти не убезпечували свою логістику. І дуже багато вантажів потрапляло під удари,

– сказав Жмайло.

Які втрати Росії на війні проти України?

Станом на 24 квітня Росія втратила понад 1 мільйон 323 тисячі особового складу. Також наші захисники знищили 11892 танки, 24445 бойових броньованих машин, 40606 артилерійських систем, 1753 РСЗВ тощо.

Сили оборони України зірвали спробу Росії наступати в напрямку Бочкового Харківської області. Окупанти намагалися пролізти до населеного пункту з двох ділянок.

Росіяни також спробували прорватися до позицій ЗСУ на Сумщині через газову трубу. Українські захисники зірвали атаку ворога, який втратив аж 35 військових.