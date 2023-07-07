Для перепродажи в Россию: оккупанты активно вывозят награбленное имущество из Херсона
Убивать, калечить и воровать – это то, что россиянам удается делать лучше всего. Из оккупированной части Херсонщины оккупанты вывозят награбленное вагонами, чтобы потом перепродать.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Захватчики обустраивают целые склады и свозят туда все, что можно продать. Грабят даже автомобили.
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"Из Крыма они завозят боеприпасы, разгружают, а вместо них загружают награбленное имущество и вывозят в полуостров. Частично это продается прямо в Крыму, а что осталось – вывозят в другие регионы России", – рассказал Юрий Соболевский.
Юрий Соболевский о том, как россияне вывозят награбленное из Херсона: смотрите видео
Не могут поделить награбленное
Как отметил Юрий Соболевский, оккупационные власти знают о систематических случаях мародерства и даже пытаются бороться с "нарушителями закона". Впрочем, не для того, чтобы помочь людям.
Здесь это больше о конкуренции, чем желание защитить людей. Поэтому сейчас выезд грузового транспорта из Херсона в Крым исключительно по письменным разрешениям их фейковой областной администрации,
– отметил Юрий Соболевский.
Россияне воруют по-разному: последние новости
По данным Associated Press с 24 февраля по 3 октября 2022 года россияне вывезли награбленного зерна украинских фермеров на сумму 530 миллионов долларов. А за весь 2022 год захватчики собрали пшеницы на Юге Украины более чем на 1 миллиард долларов, сообщает NASA Harvest.
Также воруют россияне у своих. Жители Новой Таволжанки, которые в Белгородской области жаловались на мародерство своих "асвобадителей". Приехавшие "защищать" населенный пункт от "злобных украинцев", пьянствовали и мародерили.
Кроме того, сам главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин за несколько месяцев накопил немало ПЗРК и боеприпасов. В то же время обвинял руководство России в "снарядном голоде".