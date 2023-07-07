Для перепродажи в Россию: оккупанты активно вывозят награбленное имущество из Херсона

Убивать, калечить и воровать – это то, что россиянам удается делать лучше всего. Из оккупированной части Херсонщины оккупанты вывозят награбленное вагонами, чтобы потом перепродать.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Захватчики обустраивают целые склады и свозят туда все, что можно продать. Грабят даже автомобили.

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"Из Крыма они завозят боеприпасы, разгружают, а вместо них загружают награбленное имущество и вывозят в полуостров. Частично это продается прямо в Крыму, а что осталось – вывозят в другие регионы России", – рассказал Юрий Соболевский.

Юрий Соболевский о том, как россияне вывозят награбленное из Херсона: смотрите видео

Не могут поделить награбленное

Как отметил Юрий Соболевский, оккупационные власти знают о систематических случаях мародерства и даже пытаются бороться с "нарушителями закона". Впрочем, не для того, чтобы помочь людям.

Здесь это больше о конкуренции, чем желание защитить людей. Поэтому сейчас выезд грузового транспорта из Херсона в Крым исключительно по письменным разрешениям их фейковой областной администрации,

– отметил Юрий Соболевский.

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