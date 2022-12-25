Еще не кульминация: что происходит с российским наступлением на Бахмут
Сегодня в Бахмуте ВСУ героически сдерживает врага. Украинские военные защищают город и периодически выгоняют оккупантов из определенных его кварталов, которые тем удалось занять "потом и кровью".
Российское нападение на Бахмут еще не достигло своей кульминации. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, нужно очень осторожно относиться именно к этой локации.
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Интенсивность действий врага снизилась
Он отметил, что сейчас можно констатировать изменение активности и интенсивности действий российских оккупантов. Она обусловлена тем, что на прошлой неделе ВСУ был очень удачно уничтожен большой склад с боеприпасами в Ирмино в Луганской области.
Из этого склада большое количество боекомплекта отправлялось именно в Бахмут. И это давало возможность российской артиллерии работать фактически 24/7,
– отметил эксперт.
Он подчеркнул, что после уничтожения склада интенсивность наступательных возможностей врага уменьшилась. Также они не могут держать в обороне те либо другие позиции.
Что известно о русском наступлении на Бахмут: смотрите видео
Ситуация может ухудшиться
"Однако все может измениться, к сожалению, если частичная мобилизация в России продолжится в ближайшее время и предоставит определенный ресурс врагу, например, 100 – 200 тысяч личного состава. Уже будет не важно, будут ли они снабжены снаряжением или техникой", — считает он.
Коваленко подчеркнул, что если россияне сконцентрируют эти силы возле Бахмута и смогут обеспечить хотя бы одну – две недели постоянного огневого вала со стороны своей артиллерии, также произойдет накопление боекомплекта, то ситуация на фронте может ухудшиться.
Большое количество человеческого ресурса и постоянная поддержка артиллерии, именно то, что нужно российскому командованию. И захватить этот город они могут попробовать, используя именно такую тактику,
– заметил он.
Коваленко отметил, что со стороны ВСУ также есть противодействие:
- не разрешить накопление боекомплекта в зоне, которая может обеспечить логистически артиллерию в этой локации необходимым количеством снарядов;
- требуется постоянный огневой контроль основных логистических артерий, которые это снабжение обеспечивает.
Ситуация в Бахмуте: важное
- Завербованные "поваром Путина" Евгением Пригожиным заключенные гибнут десятками и сотнями при попытках захватить Бахмут. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил, что Пригожин пытается конкурировать с главой минобороны Шойгу. В этом противостоянии Суровикин принял сторону Пригожина, поэтому они образовали альянс. Именно благодаря этому "вагнеровцы" получили тяжелое вооружение.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВСУ сдерживают российских военных под Бахмутом, где ведутся ожесточенные бои. Оккупанты каждый день теряют личный состав и технику ради того, чтобы захватить город. Наши воины стараются не допустить системного прорыва врага.
- В сети появилось видео, как наши артиллеристы отработали по оккупантам. Российские военные пытались укрыться в промышленной зоне под Бахмутом. На опубликованном в сети видео ВСУ обнаружили позиции оккупантов и мощным огнем отработали по захватчикам.