Еще не кульминация: что происходит с российским наступлением на Бахмут

Сегодня в Бахмуте ВСУ героически сдерживает врага. Украинские военные защищают город и периодически выгоняют оккупантов из определенных его кварталов, которые тем удалось занять "потом и кровью".

Российское нападение на Бахмут еще не достигло своей кульминации. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, нужно очень осторожно относиться именно к этой локации.

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Интенсивность действий врага снизилась

Он отметил, что сейчас можно констатировать изменение активности и интенсивности действий российских оккупантов. Она обусловлена тем, что на прошлой неделе ВСУ был очень удачно уничтожен большой склад с боеприпасами в Ирмино в Луганской области.

Из этого склада большое количество боекомплекта отправлялось именно в Бахмут. И это давало возможность российской артиллерии работать фактически 24/7,

– отметил эксперт.

Он подчеркнул, что после уничтожения склада интенсивность наступательных возможностей врага уменьшилась. Также они не могут держать в обороне те либо другие позиции.

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Ситуация может ухудшиться

"Однако все может измениться, к сожалению, если частичная мобилизация в России продолжится в ближайшее время и предоставит определенный ресурс врагу, например, 100 – 200 тысяч личного состава. Уже будет не важно, будут ли они снабжены снаряжением или техникой", — считает он.

Коваленко подчеркнул, что если россияне сконцентрируют эти силы возле Бахмута и смогут обеспечить хотя бы одну – две недели постоянного огневого вала со стороны своей артиллерии, также произойдет накопление боекомплекта, то ситуация на фронте может ухудшиться.

Большое количество человеческого ресурса и постоянная поддержка артиллерии, именно то, что нужно российскому командованию. И захватить этот город они могут попробовать, используя именно такую тактику,

– заметил он.

Коваленко отметил, что со стороны ВСУ также есть противодействие:

не разрешить накопление боекомплекта в зоне, которая может обеспечить логистически артиллерию в этой локации необходимым количеством снарядов;

требуется постоянный огневой контроль основных логистических артерий, которые это снабжение обеспечивает.

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