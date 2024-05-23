Враг эволюционирует, – майор ВСУ сказал, как подготовлены оккупанты на Севере
Украинские военные продолжают сдерживать оккупантов в Харьковской области. Однако теперь россияне стали более опытными и обученными.
Такое мнение 24 Каналу высказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Родион Кудряшов, отметив, что противник эволюционирует во многих сферах. Однако стратегия Кремля по поставкам своих военных на фронт не изменилась.
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Враг эволюционирует
По словам Кудряшова, российские военные стали более опытными и имеют много амуниции.
Противник эволюционирует. Это касается мероприятий по подготовке личного состава, его комплектация теми же аптечками и формой,
– подчеркнул майор Вооруженных Сил Украины.
Однако это не означает, что стратегия использования Россией оккупантов изменилась. Оккупантов, как отправляли на войну, так и продолжают это делать. Кудряшов рассказал, что есть случаи, когда в плен к ВСУ попадают российские военные, которые есть, как и с военной подготовкой, так и те, кто после подписания контракта сразу идут на войну.
Ситуация в Харьковской области: кратко
- Россияне привлекли кадыровцев для наступления в Харьковской области, чеченские войска зафиксированы под Волчанском. Они вместе с российским 272-м мотострелковым полком и Росгвардией атакуют город
- Ситуация с эвакуацией в Волчанске остается сложной, пока сложно сказать, удалось ли эвакуировать всех жителей из Волчанска и близлежащих сел. Аэроразведчики зафиксировали, что тела гражданских жителей остаются просто на улицах, когда оккупанты их расстреляли.
- В Волчанске есть как российские оккупанты, так и украинские защитники. В той части города, которую контролируют ВСУ, постоянно прилетают артиллерия, снаряды, ракеты, КАБы.
- Оккупанты 23 мая ударили КАБом по Дергачам Харьковской области. Известно о 13 раненых. Агрессор повредил около 50 частных домов, из них по меньшей мере 5 – существенно.
- Аналитики Института изучения войны считают, что наступление россиян на Харьковскую область было обусловлено предоставлением военной помощи Украине от США. Аналитики отмечают, что сейчас их приоритетом является создание "буферной зоны", а не дальнейшее вторжение вглубь Харьковской области.