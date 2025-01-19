Одно из 2 направлений под угрозой: заместитель комбата рассказал о ситуации на Харьковщине

Возле населенного пункта Липцы, что на Харьковщине, несмотря на давление россиян, украинские военные держат оборону. В то же время угрожающая ситуация есть на другом направлении, где россияне применяют большое количество дронов и пытаются переправляться через реку Оскол на лодках.

Речь идет о Купянском направлении, где враг пытается удержать позиции на правом берегу. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Олесь Маляревич, отметив, что пока, к счастью, противнику форсировать реку не удается.

Смотрите также Враг должен был почувствовать настоящий штурм: детали роботизированной наземной операции от бригады "Хартия"

Ситуация на Харьковщине

Батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр работает на двух направлениях в Харьковской области. Один из них – Глубокое, Липцы. Хотя россияне и ищут слабые места и проводят штурмы, Силы обороны Украины держат оборону и контролируют Липцы, врагу ничего не удается достигать.

В то же время угроза и динамичность присутствуют на Купянском направлении. В районе Кругляковки россияне дошли до реки Оскол, у Двуречной – проводят интенсивные действия.

Россияне теряют большое количество живой силы, вцепились в правый берег и пытаются за него удержаться. Пехотой движутся к Двуречной,

– отметил заместитель командира.

Оккупанты переправляют на лодках свои пехотные подразделения, забрасывая веревки, но форсированием реки это назвать нельзя. Ведь форсирование – это налаживание понтонных переправ, переброска техники, контингента обеспечения, то есть налаживание логистики. Кроме того, болотистая местность не позволяет врагу осуществить полноценную переправу техники.

Действия россиян на Купянщине: смотрите на карте

"Лодками просачиваются по 2 – 3 человека, но в основном они погибают", – отметил Маляревич.

Он добавил, что россияне также активно используют беспилотники для атак. Главная задача украинских военных – сбить максимальное количество вражеских дронов, чтобы лишить противника возможности управлять огнем, то есть артиллерией, КАБами и авиацией.