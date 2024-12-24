Замечены непонятные и неожиданные действия: могут ли россияне готовить наступление на Запорожье и Херсон

Россияне насыщают Запорожское и Херсонские направления военной техникой и катерами. Кроме того, на полигонах возле Мариуполя активно проводят учения, информируют о готовности к наступлению на этих направлениях, но самым горячим участком фронта остается Донецкая область.

Именно туда россияне боятся переброски дополнительных украинских резервов, поэтому пытаются их удержать. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко, отметив, что у россиян мало сил и средств для наступления.

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Могут ли россияне готовить наступление на Запорожье

Руководитель отметил, что россияне осуществляют активные действия на двух главных полигонах в Мариуполе, стягивая туда войска. Такую активность последний раз наблюдали перед началом наступления на Угледар.

Один из полигонов есть в районе поселка Бабах-Тарама, там россияне последнюю неделю с утра до поздней ночи проводят тренировки с применением ствольной артиллерии. Это довольно непонятно и неожиданно,

– отметил Андрющенко.

Кроме того, оккупанты изменили направление переброски военной техники. Если раньше она двигалась в сторону Кураховского направления, то сегодня – в село Осипенко Бердянского района, а затем Токмак. Это свидетельствует о том, что россияне осуществляют концентрацию в Запорожской области в районе линии боестолкновения.

Возможно это приведет к какому-то наступлению в Запорожской области, но это точно не случится прямо сейчас, россиянам не хватает интенсивности насыщения, как и резервов,

– подчеркнул руководитель.

О наступлении на Херсон

В последнее время россияне активно вбрасывают информацию о своем наступлении на Херсонщине. Если военную технику россияне везут на Запорожское направление, то несколько дней назад они везли боевые катера в Херсонскую область.

По словам Андрющенко, враг хочет удержать украинские резервы и не дать Украине возможности перебросить их в Донецкую область, где есть основные точки наступления оккупантов.

На Херсонщине постоянно идут бои, особенно за острова. Россияне действительно пытались высадиться возле Херсона, но это больше похоже на отдельные ДРГ, а не на полномасштабное наступление не на полномасштабное наступление,

– пояснил он.

Напомним, что Херсонская ОГА опровергла сообщения о попытке наступления российских войск на Херсон. Существуют передвижения оккупантов и их тренировки, но увеличение контингента не приравнивается к наступлению. Так же и наступление на Запорожье председатель Запорожской ОВА Иван Федоров назвал очередной российской ИПСО.