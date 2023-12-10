Финская полиция начала проверку российского боевика, которого суд решил не выдавать Украине

Полиция Финляндии начала проверять российского боевика, которого суд решил не выдавать Украине. Речь идет об исследовательской проверке в отношении Яна Петровского, известного также как Воислав Торден.

Российский боевик подозревается в террористических преступлениях в Украине. Раньше Финляндия отказала Украине в экстрадиции Яна Петровского.

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Что известно о финском расследовании

Центральная уголовная полиция начала доследственную проверку в отношении Воислава Тордена, подозреваемого в террористических преступлениях в Украине,

– заявили журналисты.

Уже в ближайшие дни заместитель генпрокурора Юкка Раппе предположительно решит, будет ли начато само расследование.

Журналисты отметили, что решение приняли на основе материалов, предоставленных украинскими властями. Там есть:

аргументы в пользу экстрадиции Тордена в Украину,

обоснование того, почему он подозревается в террористических преступлениях в Украине.

Согласно финскому законодательству, вероятное преступление, совершенное за границей, может быть расследовано в Финляндии, если это целесообразно "в интересах следствия и совершении правосудия".

Что этому предшествовало