Хакеры из КНДР взломали сети крупнейшего российского производителя ракет: что означает сигнал
Северокорейские хакеры сломали компьютерные сети российского производителя ракет "НПО Машиностроения". Это могло быть указанием Китая.
Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Как известно, на саммите в Саудовской Аравии стали очевидны разногласия Москвы и Пекина по урегулированию войны в Украине.
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"КНДР существует только в тех пределах, в которых им разрешают китайские хозяева. Поэтому такие недружественные по отношению к России действия – это результат сигнала из Пекина", – предположил Яковенко.
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Северная Корея имеет военные мощности
Через несколько месяцев после хакерской атаки КНДР объявила о ряде достижений в своей программе разработки баллистических ракет. В то же время непонятно, связано ли это с использованием сведений, полученных в результате взлома.
"Потенциал КНДР для меня является определенным неизвестным. Даже в условиях полного тоталитаризма какие-то разработки возможны", – подчеркнул Яковенко.
Отношения между КНДР и Россией: последние новости
- Вечером 25 июля министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в КНДР. Официальная причина визита – празднование 70-летия "победы" в гражданской войне в Корее, но на самом деле речь могла идти о поставках оружия Кремлю.
- Через несколько дней российский военный самолет совершил необъявленный рейс в КНДР. Учитывая его тип, этот рейс вряд ли предполагал получение или доставку основных систем вооружения. Однако не исключают передачу определенных товаров или платежей.
- Кроме того, США получили разведывательные данные, свидетельствующие о намерениях России расширить военное взаимодействие с Северной Кореей. Так, Кремль пробовал купить у КНДР партию снарядов.