Хакеры из КНДР взломали сети крупнейшего российского производителя ракет: что означает сигнал

Северокорейские хакеры сломали компьютерные сети российского производителя ракет "НПО Машиностроения". Это могло быть указанием Китая.

Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Как известно, на саммите в Саудовской Аравии стали очевидны разногласия Москвы и Пекина по урегулированию войны в Украине.

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"КНДР существует только в тех пределах, в которых им разрешают китайские хозяева. Поэтому такие недружественные по отношению к России действия – это результат сигнала из Пекина", – предположил Яковенко.

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В интервьюсоветник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что последние события в России продемонстрировали всему миру слабость Владимира Путина. В частности, Китай разочаровался в российском диктаторе и намерен пересмотреть свою внешнюю политику.

Через несколько месяцев после хакерской атаки КНДР объявила о ряде достижений в своей программе разработки баллистических ракет. В то же время непонятно, связано ли это с использованием сведений, полученных в результате взлома.

"Потенциал КНДР для меня является определенным неизвестным. Даже в условиях полного тоталитаризма какие-то разработки возможны", – подчеркнул Яковенко.

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