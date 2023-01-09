В новый год – с новым пожаром: в России намеренно подожгли военкомат
В Братске Иркутской области новый год начался с пожаров. В этот раз местные подожгли военкомат.
Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал. Напомним, что ранее в Новочеркасске дотла сгорел новый корпус воинской части.
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В России в очередной раз подожгли военкомат
Так, в Братске на улице Рябиновой 9 января охранник заметил, что из здания военкомата идет дым. На место происшествия прибыли пожарные.
Как оказалось, неизвестный мужчина бросил в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. В результате огонь потушили спасатели. Из-за пожара повреждены кабинеты на первом и втором этажах.
По предварительной информации, никто не пострадал. Внутри помещения находились двое сотрудников, но они эвакуировались самостоятельно. Сейчас поджигателя военкомата разыскивает полиция.
Последствия пожара в российском военкомате / фото росСМИ
Как в Братске горел военкомат: смотрите видео
Другие поджоги российских военкоматов
- 23 декабря в Москве загорелась военная часть, а в Саратовской области – военкомат. Так, неизвестные пытались поджечь кабинет дежурного. Правоохранители нашли там пластиковую бутылку с остатками бензина и, вероятно, подсолнечного масла.
- 22 сентября стало известно, что сгорели по меньшей мере 3 военкомата. Также в Тольятти в Самарской области попытались поджечь государственную администрацию.
- К тому же в российском городе Кемерово женщина пыталась сжечь военкомат. Она бросила в помещение коктейль Молотова. Ее сразу задержали на месте. О мотивах поступка не сообщается.
- Кстати, один из военкоматов в Московской области подожгли второй раз за 2022 год. Из-за регулярных поджогов и нападений на военные комиссариаты руководство России решило усилить их охрану.