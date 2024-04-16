Власти Татарстана решили привлекать подростков с 14 лет для работы на оборонных заводах
Источник:"Медуза"
Власти республики Татарстан планируют привлекать к работе на предприятиях российского оборонного комплекса молодежь и подростков с 14 лет.
Российские СМИ сообщают, что об этом стало известно из новой региональной программы “содействие занятости молодежи”, которую подготовило правительство региона.
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Подросткам 14 – 18 лет якобы "упростят" трудоустройство и позволят работать на заводах в свободное от учебы время.
Авторы программы отмечают, что Татарстан испытывает недостаток молодых работников - во-первых, из-за снижения уровня рождаемости в 1990-е годы, а во-вторых, из-за того, что сейчас молодежь все чаще "отдает предпочтение обучению по программам общего, среднего профессионального и высшего образования" вместо того, чтобы идти работать,
– говорится в материале.
Власти российского Татарстана прогнозируют, что в случае реализации новой инициативы безработица среди молодежи в возрасте 15 – 29 лет снизится до 7%. Примечательно, что в документе не указано, на каком уровне сейчас находится безработица в регионе.
К заводам в Татарстане долетают украинские беспилотники
- 2 апреля 2024 года впервые с начала полномасштабного вторжения дроны атаковали военные предприятия в Татарстане, что в 1 200 километрах от Украины. Беспилотники прилетели на заводы в Елабуге и Нижнекамске, где производили "Шахеды". Это результат работы Главного управления разведки Минобороны.
- На территорию экономической зоны "Алабуга" было по меньшей мере два попадания. В результате атаки есть серьезные разрушения. Известно, что "Алабуга" является одной из крупнейших и самых успешных экономических зон промышленно-производственного типа в России.
- Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что подобные удары будут продолжаться и в дальнейшем. По его словам, завод по сборке "Шахедов" подвергся значительным разрушениям, а работа соответствующего объекта затруднена.
- Премьер-министр Независимого Татарстана Рафис Кашапов рассказал, что некоторые татары обрадовались, что эта атака состоялась. По словам Кашапова, чем ближе победа Украины, тем ближе освобождение Татарстана от российской оккупации.