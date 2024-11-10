Россию атаковали более 90 дронов: где раздавались взрывы и что известно о последствиях

Дроны в ночь на 10 ноября били по Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской области. Также утром более 30 беспилотников атаковали Москву.

24 Канал пишет, со ссылкой на росСМИ, что в России прекратили работать аэропорты "Домодедово", "Внуково", "Шереметьево".

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Сколько дронов выпустили по России

Российское минобороны написало, что в ночь на 10 ноября они якобы сбили 23 якобы украинских беспилотника:

17 – в Брянской области;

области; 3 – в Ростовской ;

; еще 2 – в Белгородской ;

; 1 – над Курской областью.

Утром вражеское минобороны написало, что с 7 по 10 часов 10 ноября ПВО сбило 70 беспилотников. В частности, 34 – над Московской областью, 14 – над Брянской, по семь – над Орловской и Калужской, 6 – над Курской и два – над Тульской областью.

Что известно о последствиях атаки дронами

В Брянской области атака привела к пожару в воинской части. Губернатор региона Александр Богомаз подтвердил, что в результате атаки беспилотников в Брянске вспыхнули нежилые здания.

Российское минобороны молчало о ситуации в Калужской области. Однако губернатор Владислав Шапша сказал, что в результате атаки дронов вспыхнул гаражный кооператив в городе Сосенский Козельского района. Там работали экстренные службы, которые ликвидировали пожар. Повреждены якобы три гаража.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что ночью дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский. Средства радиоэлектронной борьбы атаку нейтрализовали, три беспилотника самолетного типа обезвредили. Кстати, возле города расположен завод "Атлас", который поставляет нефтепродукты для оккупантов на оккупированные территории Украины.

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Также утром 10 ноября дроны атаковали Тульскую область. В частности, там якобы работала ПВО, однако раненых и повреждений нет.