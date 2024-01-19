Россию снова атакуют беспилотники: под ударом оказался Тамбовский пороховой завод
Россию ночью 19 января снова атаковали "неизвестные добрые беспилотники". В конце концов стало известно, что БПЛА обстрелял Тамбовский пороховой завод.
Эта атака была работой украинских военных по враждебным объектам. Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах нашего государства.
К теме Атака дронами на нефтебазу в Петербурге: Камышин объяснил, чьего производства эти БПЛА
В Тамбове атаковали пороховой завод
Российские пропагандисты отметили, что эта атака произошла в четыре часа утра по местному времени. По словам россиян, беспилотники самолетного типа якобы упали на площадку возле цеха по смешиванию порохов.
По словам РосСМИ, пострадавших и разрушений вроде бы нет. Однако персонал завода все равно "для безопасности" был эвакуирован.
Очевидцы также жалуются, что беспилотник попытался атаковать цех №3 Тамбовского порохового завода в городе Котовск, где смешивают продукцию. По предварительным данным, беспилотник обнаружили работники ночной смены, которым пришлось эвакуироваться.
Россияне отметили, что на место уже вызвали саперов, а БПЛА якобы отвезли с места событий.
Стоит отметить, что российский город Котовск, близ Тамбова, расположен в 555 километрах от крайней восточной точки на границе Украины. Таким образом, атака украинских военных по пороховому заводу многое говорит о возможностях наших беспилотников и "хорошей работе" российских комплексов противовоздушной обороны.
Где расположен Котовск, в котором поразили Тамбовский пороховый завод: смотрите на карту
Украина также отработала по нефтебазе в Клинцах в России
- Беспилотники ночью 19 января также атаковали и Брянскую область. Там произошло возгорание на нефтебазе в населенном пункте Клинцы.
- Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что во время "уничтожения БПЛА российской ПВО", летательный аппарат все же успел сбросить боеприпас на нефтебазу. По словам россиянина, пострадавших там вроде бы нет.
- В конце концов, источники 24 Канала в спецслужбах подтвердили, что попадание по нефтебазе в Клинцах было работой ГУР МО. В то же время, никаких деталей операции собеседники пока не раскрывают.