Перевели в режим донора: возможно ли восстановить поврежденное российское судно "Ростов-на-Дону"
В результате взрывов во временно оккупированном Севастополе была повреждена подводная лодка "Ростов-на-Дону". ВСУ нанесли серьезные удары по суднам окупантов. Восстановить лодку можно будет через несколько месяцев или лет, но она уже никогда не сможет выполнять боевые задания в полной мере.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, россиянам будет экономически не выгодно восстанавливать лодку "Ростов-на-Дону".
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Восстанавливать не выгодно
Роман Свитан отметил, что судно "Ростов-на-Дону" выдерживает давление на максимальной глубине 300 метров. Это очень большое давление, поэтому вследствие каких-либо внутренних повреждений лодку практически невозможно восстановить. Экономически невыгодно ее восстанавливать. Лучше разобрать судно и перевести в режим донора.
У россиян пока есть 5 суден в этом районе, всего их было 6. Два судна ушли с Черного моря, сейчас они находятся в районе Сирии в Средиземном море. А 4 судна осталось в Черном море. Одно мы перевели в режим донора. Думаю, его почки подойдут другим судам. Наверное, в таком режиме его будут использовать. Восстанавливать вряд ли будут,
– объяснил он.
Свитан о поврежденной лодке "Ростов-на-Дону": смотрите видео
Поражение суден окупантов в Севастополе: главное
- Ночью 13 сентября в Севастополе прогремели не менее семи взрывов. Громкие взрывы раздавались в районе Южной бухты в районе судоремонтного завода. Министерство обороны России заявило о повреждении в результате ночного удара двух своих кораблей, которые находились на ремонте на заводе в Севастополе в оккупированном Крыму.
- В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о поражении российских суден. В то же время в ГУР не уточнили, о каком именно типе суден говорится. В то же время в сети писали, что был поражен большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону". В результате удара они вспыхнули. Оба судна находились на ремонте в сухом доке.
- Также источники в разведке информировали, что, кроме плавсредств, в результате удара есть повреждение судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе, в том числе оборудование.
- Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что после пожарища большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону" превратились фактически в детали и больше не могут быть использованы как участники черноморского флота России.
- По ее словам, поражения ощутимы. Именно поэтому вряд ли возможно скорейшее восстановление. Кроме того, мощности, на которых ремонтировали "Минск" и "Ростов" – также сильно повреждены на судоремонтном заводе.