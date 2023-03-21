"Росгвардия, спишь": крымские партизаны показали кадры слежения за частью в Симферополе

Партизаны во временно оккупированном Крыму показали, как они следят за одной из частей "Росгвардии". Из опубликованных кадров можно понять, какой техникой владеет враг.

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш" показало фотографии из Симферополя.

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Что известно о слежке партизан в Крыму

"Росгвардия" в Симферополе, спишь? А мы не спим, мы постоянно за тобой следим,

– заявило движение "Атеш".

Они объяснили, что ведут наблюдение за одной из частей "Росгвардии" у центрального рынка в Симферополе.

"Теперь мы знаем, сколько и какая у них техника", – рассказали партизаны.

Они добавили, что оккупанты завели в Крым "Росгвардию" и других своих пособников, чтобы:

ущемлять безоружных мирных жителей;

держать в страхе своих привезенных россиян.

Однако партизаны заверили, что у них есть чем ответить и в рабстве их не удержать.

Наши партизаны следят за оккупантами в Симферополе / Фото "Атеш"

В Джанкое и Армянске раздавался "хлопок"

Вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок". В Джанкое люди слышали мощные взрывы и их было до десяти. Также там слышали звуки автоматных очередей.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что там удалось уничтожить крылатые ракеты "Калибр НК". Известно, что речь идет о ракете, которая может попадать на расстоянии 2 500 километров по наземным целям или 375 километров – по морским.

Уже 21 марта стало известно, что взрывы в Джанкое повредили железнодорожную станцию, по которой оккупанты перевозили оружие. В частности, известно о пяти поврежденных объектах. Четыре из них принадлежат железнодорожной станции: локомотивное депо, здание охраны вокзала, товарно-материальный и топливный склады, еще один – это сельскохозяйственный магазин.