Главный сержант 12 бригады "Азов" НГУ Игорь Шелепйонок с позывным "Мактавиш" в разговоре с 24 Каналом объяснил, как удается проводить ротацию в тяжелых условиях. Он раскрыл, сколько времени должны находиться военные на позициях и как часто осуществляется их ротация.

При каких условиях осуществляется ротация?

Шелепйонок отметил, что эта проблема возникла с появлением большого количества БпЛА – как разведывательных, так и ударных, потому что это позволяло противнику видеть любое перемещение.

Поэтому стараемся подстраивать наши ротации под погодные условия, для того, чтобы враг менее качественно просматривал нашу линию обороны, наши подходы. А также, чтобы мы могли безопаснее доставить своих людей на позиции,

– подчеркнул главный сержант 12 бригады "Азов".

Люди подвозятся с помощью бронированной техники на максимально близкую дистанцию для того, чтобы россияне ее не смогли поразить. А дальше, по его словам, пехотинец или любой другой боец в соответствующих погодных условиях движется уже своим ходом с провизией и снаряжением.

Важно! Александр Сырский сообщил 30 апреля 2026 года, что подписал приказ об обязательной ротации военных, которые выполняют боевые задачи на переднем крае. В соответствии с приказом, Александр Сырский сообщил, что военных должны заменять на позициях после не более двух месяцев их там пребывания. Ротация должна происходить в срок не позднее одного месяца.



Сырский отметил, что в условиях доминирования дронов значительно изменились логика ведения боевых действий и понятие передовой, тыла и глубины боевых порядков. Также существенно усложнилась логистика на поле боя и от переднего края к тылу. Главнокомандующий ВСУ отметил, что ротации украинских военных должны планироваться заблаговременно, учитывая "обстановку, характер боевых действий и имеющиеся силы и средства".

Для облегчения его перемещения используются НРК или тяжелые бомберы, которые доставляют в безопасных условиях все необходимое для бойца, чтобы он не подвергал себя опасности. Речь идет об оборудовании, снаряжения, боекомплект, которые ему бы пришлось нести на себе.

Таким образом облегчается движение наших бойцов на той территории, где они могут быть поражены огнем вражеских ударных БпЛА,

– отметил он.

В то же время командование пытается создать такие условия, чтобы пехотинец не находился на позиции в среднем больше, чем до 30 – 40 дней. Однако иногда, как отметил главный сержант, им приходится находиться на позиции немного больше. Это может быть связано опять же с погодными условиями.

"Хорошая погода для гражданских – для нас является плохими погодными условиями для ротации и логистики. Но в целом стараемся стабильно менять наших бойцов для того, чтобы они вышли, отдохнули, восстановились. Ведь, чем дольше пехотинец сидит на позиции, тем сильнее он устает физически и морально и тогда потом дольше ему придется восстанавливаться", – подчеркнул Игорь Шелепйонок.

Обратите внимание! По мнению командира 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, в частности ротации возможны, когда бойцов есть кем заменить. По его словам, чтобы один боец отошел с позиции, на его место должен зайти другой. Однако, когда "рекрутинг не дает нужного уровня комплектования", государство держится на "принудительной модели мобилизации.

Поэтому, по его словам, в "Азове" пытаются сделать так, чтобы люди находились в более-менее стабильных условиях, чтобы потом имели время на восстановление, реабилитацию и на доподготовку к следующим боевым задачам.

AZOV ONE объявил сбор на масштабную кампанию "Восточный барьер", которая должна обеспечить "Азов" средствами противодействия вражеским атакам с неба и для ответных ударов по противнику. Оборонительная составляющая должна усилит экипажи ПВО, работающих вдоль линии боестолкновения, а атакующая позволит поражать ударными БпЛА технику и живую силу оккупантов.

Какие есть проблемы с ротацией?

Военнослужащий ВСУ, капитан Даниил Яковлев отметил, что для проведения регулярной ротации, нужен человеческий ресурс, в частности пехотинцы. Он считает, что людей для этого можно найти, однако необходимо менять законодательство по отдельным специальностям. По его мнению, прежде всего это должны быть добровольцы из-за рубежа.

Также военнослужащий ВСУ считает, что в украинской армии нужно значительную часть должностей сделать гражданскими. Это позволит заполнить их гражданскими людьми, а действующих военных перевести на соответствующие должности.

Яковлев обратил внимание на то, что во время ротации одна из проблем, как бойцам выйти с определенной позиции, а другим дойти на них. Это потребует прикрытия и эвакуации.