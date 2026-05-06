Головний сержант 12 бригади "Азов" НГУ Ігор Шелепйонок із позивним "Мактавіш" у розмові з 24 Каналом пояснив, як вдається проводити ротацію у важких умовах. Він розкрив, скільки часу мають перебувати військові на позиціях і як часто здійснюється їхня ротація.

За яких умов здійснюється ротація?

Шелепйонок наголосив, що ця проблема виникла з появою великої кількості БпЛА – як розвідувальних, так і ударних, тому що це дозволяло противнику бачити будь-яке переміщення.

Тому намагаємося підлаштовувати наші ротації під погодні умови, для того, щоб ворог менш якісно проглядав нашу лінію оборони, наші підходи. А також, щоб ми могли безпечніше доставити своїх людей на позиції,

– підкреслив головний сержант 12 бригади "Азов".

Люди підвозяться за допомогою броньованої техніки на максимально близьку дистанцію для того, щоб росіяни її не змогли уразити. А далі, за його словами, піхотинець або будь-який інший боєць у відповідних погодних умовах рухається вже своїм ходом з провізією і спорядженням.

Важливо! Олександр Сирський повідомив 30 квітня 2026 року, що підписав наказ про обов'язкову ротацію військових, які виконують бойові завдання на передньому краю. Відповідно до наказу, Олександр Сирський повідомив, що військових мають заміняти на позиціях після не більше двох місяців їхнього там перебування. Ротація повинна відбуватися у строк не пізніше одного місяця.



Сирський зазначив, що в умовах домінування дронів значно змінилися логіка ведення бойових дій та поняття передової, тилу та глибини бойових порядків. Також суттєво ускладнилася логістика на полі бою та від переднього краю до тилу. Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що ротації українських військових мають плануватися завчасно, враховуючи "обстановку, характер бойових дій та наявні сили і засоби".

Для полегшення його переміщення використовуються НРК або важкі бомбери, які доставляють у безпечних умовах все необхідне для бійця, щоб він не наражав себе на небезпеку. Йдеться про обладнання, спорядження, боєкомплект, які йому б довелося нести на собі.

У такий спосіб полегшується рух наших бійців на тій території, де вони можуть бути уражені вогнем ворожих ударних БпЛА,

– зауважив він.

Водночас командування намагається створити такі умови, щоб піхотинець не перебував на позиції у середньому більше, ніж до 30 – 40 днів. Проте іноді, як відзначив головний сержант, їм доводиться бути на позиції трохи більше. Це може бути пов'язано знову ж таки із погодними умовами.

"Хороша погода для цивільних – для нас є поганими погодними умовами для ротації та логістики. Але загалом стараємося стабільно міняти наших бійців для того, щоб вони вийшли, відпочили, відновились. Адже, чим довше піхотинець сидить на позиції, тим сильніше він втомлюється фізично та морально, і тоді потім довше йому доведеться відновлюватися", – підкреслив Ігор Шелепйонок.

Зверніть увагу! На думку командира 429-ї окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, зокрема ротації можливі, коли бійців є ким замінити. За його словами, щоб один боєць відійшов з позиції, на його місце має зайти інший. Проте, коли "рекрутинг не дає потрібного рівня комплектування", держава тримається на "примусовій моделі мобілізації.

Тому, з його слів, в "Азові" намагаються зробити так, щоб люди перебували у більш-менш стабільних умовах, щоб потім мали час на відновлення, реабілітацію та на допідготовку до наступних бойових завдань.

Ворожі безпілотники створюють постійну загрозу для українських захисників, зокрема на передовій. Тому завжди залишається актуальною проблема протидії ним.

AZOV ONE оголосив збір на масштабну кампанію "Східний бар'єр", яка має забезпечити "Азов" засобами протидії ворожим атакам із неба та для ударів у відповідь по противнику. Оборонна складова повинна посилити екіпажі ППО, що працюють уздовж лінії боєзіткнення, а атакувальна дозволить уражати ударними БпЛА техніку та живу силу окупантів.

Які є проблеми з ротацією?

Військовослужбовець ЗСУ, капітан Данило Яковлев наголосив, що для проведення регулярної ротації, потрібен людський ресурс, зокрема піхотинці. Він вважає, що людей для цього можна знайти, проте необхідно змінювати законодавство по окремих спеціальностях. На його думку, насамперед це мають бути добровольці з-за кордону.

Також військовослужбовець ЗСУ вважає, що в українській армії потрібно значну частину посад зробити цивільними. Це дозволить заповнити їх цивільними людьми, а чинних військових перевести на відповідні посади.

Яковлев звернув увагу на те, що під час ротації одна з проблем, як бійцям вийти з певної позиції, а іншим дійти на них. Це потребуватиме прикриття та евакуацію.