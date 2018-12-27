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      Ротань официально возглавил молодежную сборную Украины

      27 Читати новину українською
      Руслан Ротань
      Руслан Ротань / ffu.ua

      Федерация футбола Украины назначила новым главным тренером молодежной сборной U-21 Руслана Ротаня.

      В Киеве состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Украины, на котором было прекращено сотрудничество с Александром Головко.

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      Новым руководителем "сине-желтых" стал Руслан Ротань, который является помощником главного тренера донецкого "Олимпика".

      "Возглавить молодежную сборную Украины – большая честь для меня, – цитирует нового руководителя команды сайт ФФУ. – В моей игровой карьере сборная всегда была особой командой, и ее цвета я всегда защищал с гордостью. Постараюсь оправдать такое доверие и в качестве тренера и не подвести никого – особенно наших болельщиков".

      "Понимаю, какая ответственность ложится на мои плечи, но я к этому готов. С одной стороны, это предложение стало для меня неожиданным, но после разговора с главным тренером национальной сборной Андреем Шевченко, президентом ФФУ Андреем Павелко, таким авторитетным специалистом, как Мирон Маркевич, первым вице-президентом Олегом Протасовым, все сомнения отпали. Я хорошо знаю, в каком направлении работает первая команда страны, и постараюсь придерживаться этой же линии, но в рамках своего футбольного видения. Конкретные задачи мне еще сформулируют, но они и так понятны – нужно занимать первое место в отборочной группе чемпионата Европы 2021 и помогать готовить игроков для национальной сборной", – заявил Ротань.

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      Теги: Футбол Сборная Украины по футболу Спорт
      Источник: 24 Канал
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