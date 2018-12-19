Ротань покинет "Олимпик" ради работы в сборной Украины

На должность главного тренера молодежной сборной Украины претендует бывший игрок национальной команды Руслан Ротань.

Об этом сообщает FootballHub. На данный момент Ротань занимает должность помощника Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике".

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Нынешний главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко покинет занимаемую им должность. В ФФУ уже приняли соответствующее решение и скоро о нем будет объявлено официально.

Под руководством Головко молодежная команда "сине-желтых" заняла 3-е место в отборе на чемпионат Европы-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.

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