Ротань покинет "Олимпик" ради работы в сборной Украины
На должность главного тренера молодежной сборной Украины претендует бывший игрок национальной команды Руслан Ротань.
Об этом сообщает FootballHub. На данный момент Ротань занимает должность помощника Вячеслава Шевчука в донецком "Олимпике".
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Нынешний главный тренер сборной Украины U-21 Александр Головко покинет занимаемую им должность. В ФФУ уже приняли соответствующее решение и скоро о нем будет объявлено официально.
Под руководством Головко молодежная команда "сине-желтых" заняла 3-е место в отборе на чемпионат Европы-2019, пропустив вперед команды из Англии и Голландии.
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Источник: 24 Канал
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