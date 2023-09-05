В Ровенской области женщина украла цветы с могилы военного и удивила объяснением дикого поступка

В Ровенской области судили женщину за то, что та украла розы с могилы украинского защитника. Она признала свою вину и объяснила аморальное поведение.

Инцидент произошел утром 10 апреля в деревне Козин Дубенского района. Там на местном кладбище женщина украла 20 роз с могилы воина ВСУ.

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Зачем женщина это сделала

Женщину впоследствии разоблачили и вручили ей подозрение по 1 части 297 статьи Уголовного кодекса Украины.

Надругательство над могилами может караться штрафом, минимальный размер которого составляет 17 000 гривен.

Как выяснилось, в тот день обвиняемая шла к могиле своего свекра. На кладбище она увидела красивые розы и решила их сорвать. Эти цветы женщина захотела подарить невестке на день рождения.

Что сказал суд

Эта женщина с 1998 года состоит на учете у врача-психиатра. Поэтому в ходе расследования была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Ее результаты показали, что 10 апреля обвиняемая не страдала от каких-либо психических расстройств и могла осознавать последствия своих действий.

На суде женщина раскаялась. Недавно судья Алина Сильман признала ее виновной и назначила ей год испытательного срока. Также суд постановил вернуть розы владельцам.

Другие странные случаи на кладбищах в Украине

Не так давно в Киеве две девушки танцевали на кладбище, где похоронены украинские защитники, и записали это на видео. Как впоследствии выяснилось, они устроили танцы, когда посещали могилу своего отца, погибшего в Изюме.

Позже эти совершеннолетние киевлянки удалили ролик из соцсетей и извинились за свое поведение. В МВД Украины, комментируя этот случай, отметили, что жительницам столицы может грозить от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове неизвестные уже второй раз пытаются украсть прах советского разведчика и агента НКВД Николая Кузнецова. Первая попытка была в 2021 году, а вторая – в конце июля 2023-го.

Городской голова Львова Андрей Садовый опубликовал фото с места событий. На кадрах можно увидеть, что могильная плита сдвинута.

, этот приговор еще не вступил в законную силу. Поэтому женщина может подать апелляцию.