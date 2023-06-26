Освобождение Ровнополя: какие перспективы это открывает для ВСУ на фронте
Вооруженные Силы Украины освободили село Ровнополь Донецкой области. В свое время российские оккупанты имели большие планы на этот плацдарм.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, освобождение Ровнополя – очень положительная новость. За этот населенный пункт шли бои чуть ли не сначала наступательных операций ВСУ в июне.
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Что будет дальше
Как отметил Мусиенко, теперь удалось срезать выступ, который российские оккупанты создали еще во время своих наступательных операций. У них были серьезные планы на это направление.
Зимой враг пытался вклиниваться в нашу линию обороны. Затем рассматривал плацдарм Ровнополя как возможность возобновить наступательные действия на этом направлении. Тогда должно было быть оживление возле Угледара, а также – возле Великой Новоселки. Враг расположил там достаточно большое количество войск,
– рассказал Мусиенко.
Освобождение Ровнополя открывает Силам обороны возможности продвигаться дальше. Вероятно, следующей целью будет Старомлыновка, где враг разместил свои артиллерийские позиции. За этим селом откроется оперативное пространство, которое позволит продвигаться в сторону Волновахи и Мариуполя и прижимать оккупантов поближе к азовскому побережью.
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В целом сейчас появился ряд разных положительных новостей с фронта. Также следует взглянуть на то, что захватчикам не удается проводить успешные наступательные операции на Купянском и Лиманском направлениях.
Мы навязываем полноценную инициативу противнику, используя фланги и все возможности. Для оккупантов расширяется линия фронта, где они обязаны обороняться,
– подчеркнул Мусиенко.
ВСУ освободили Ровнополь: коротко
- 26 июня стало известно, что Вооруженные Силы Украины освободили село Ровнополь Донецкой области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
- Военные уже продемонстрировали первые кадры из освобожденного Ровнополя. Это сделали бойцы из 31-й отдельной механизированной бригады.
- Кроме того, за время наступления на Юге украинские военные освободили уже около 130 квадратных километров территории.