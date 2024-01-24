"После войны никакого беби-бума не будет": прогноз демографов по рождаемости

Демографы ожидают, что после войны произойдет небольшой всплеск рождаемости. Однако это вряд ли можно назвать "беби-бумом".

Об этом в интервью 24 Канала рассказал заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун. Он отметил, что рождаемость после войны вырастет, но только временно.

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"Беби-бума" не будет

По совокупности всех факторов демографы ожидают, что за 15 лет население Украины сократится примерно на 10-12 миллионов. В то же время соответствующий прогноз действителен при условии, что война закончится в конце 2024 – начале 2025 года.

Александр Гладун отмечает, что проблема низкой рождаемости наблюдалась в Украине еще до полномасштабного вторжения. Он отмечает, что это одна из ключевых проблем, влияющая на сокращение населения. После войны ситуация станет немного лучше – но это нельзя назвать "беби-бумом".

Мы ожидаем небольшого повышения рождаемости после войны, но говорить о каком-то беби-буме не приходится. Это такое общее мнение вообще всех специалистов нашего Института, что у нас после войны не будет никакого беби-бума,

– заявил Гладун.

Как пояснил демограф, показатель рождаемости несколько улучшится после войны, так как произойдет так называемое компенсационное повышение рождаемости. Часть начнет реализовывать планы относительно детей, отложившихся из-за вторжения.

Компенсационное повышение рождаемости и определенное снижение смертности будет характерно в течение 2 – 3, возможно, четырех лет после войны. После этого периода общие характеристики выйдут на довоенные тренды.

Послевоенные проблемы Украины

Александр Гладун выделяет три послевоенных проблемы Украины – демографический кризис, изменение половозрастной структуры и миграция.

Просто для того, чтобы не происходило сокращение населения за счет природного фактора, то есть соотношение рождаемости и смертности, нужно, чтобы 100 женщин рожали 210 – 220 детей,

– отметил Гладун.

В то же время, даже до 24 февраля 2022 года 100 женщин рожало 116 детей – в среднем.

Если говорить о миграции, то положительным сценарием является то, если из 6,3 миллиона человек, которые сейчас находятся за границей, вернется хотя бы половина. Закономерно, что чем дольше идет война, тем больше людей остается за границей. После войны будут проходить миграционные потоки – часть вернется, а другая часть – уедет за границу. К примеру, к своим родным.