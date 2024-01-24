Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Олександр Гладун. Він зазначив, що народжуваність після війни зросте, але лише тимчасово.

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"Бейбі-буму" не буде

За сукупністю всіх факторів демографи очікують, що за 15 років населення України скоротиться приблизно на 10 – 12 мільйонів. Водночас відповідний прогноз дійсний за умови, що війна закінчиться у кінці 2024 – на початку 2025 року.

Олександр Гладун зазначає, що проблема низької народжуваності спостерігалася в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Він наголошує, що це одна з ключових проблем, що впливає на скорочення населення. Після війни ситуація стане трохи кращою – але це не можна назвати "бебі-бумом".

Ми очікуємо невеличке підвищення народжуваності після війни, але говорити про якийсь бейбі-бум не доводиться. Це така спільна думка взагалі всіх фахівців нашого Інституту, що в нас після війни не буде ніякого бейбі-буму,

– заявив Гладун.

Як пояснив демограф, показник народжуваності дещо покращиться після війни, адже відбудеться так зване компенсаційне підвищення народжуваності. Частина почне реалізовувати плани щодо дітей, які відклали через вторгнення.

Компенсаційне підвищення народжуваності й певне зниження смертності буде характерним протягом 2 – 3, можливо, чотирьох років після війни. Після цього періоду загальні показники вийдуть на довоєнні тренди.

Повоєнні проблеми України

Олександр Гладун виділяє три повоєнні проблеми України – демографічна криза, зміна статево-вікової структури та міграція.

Просто для того, щоб не відбувалося скорочення населення за рахунок природного чинника, тобто співвідношення народжуваності й смертності, треба, щоб 100 жінок народжували 210 – 220 дітей,

– зазначив Гладун.

Водночас навіть до 24 лютого 2022 року 100 жінок народжувало 116 дітей – в середньому.

Якщо говорити про міграцію, то позитивним сценарієм є те, якщо з 6,3 мільйона людей, які зараз перебувають за кордоном, повернеться бодай половина. Закономірно, що чим довше триває війна, тим більше людей лишається за кордоном. Після війни відбуватимуться міграційні потоки – частина повернеться, а інша частина – виїде за кордон. Наприклад, до своїх рідних.