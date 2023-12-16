"Мир с Украиной": бойцам ВСУ на учениях в Британии организовали украинские рождественские вечеринки
Источник:Defence Operations
Мир продолжает поддерживать Украину в борьбе с противником. В частности, Лондон организовал нашим военным, обучающим в Великобритании, рождественские вечеринки.
В субботу, 16 декабря, официальный канал Постоянного объединенного штаба опубликовал видео, на котором видны украинские защитники в военной форме. Среди прочего, на ролике они танцуют народные танцы вместе с девушками, одетыми в национальный костюм.
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Украинское Рождество для военных ВСУ в Британии
В Соединенном Королевстве в очередной раз подчеркивают: полномасштабное вторжение России в наше государство 24 февраля 2022 года было незаконным. Война продолжается, о ней не нужно забывать.
В этот рождественский период наши мысли с вами. Поскольку незаконное вторжение России продолжается, Генштаб Вооруженных Сил Украины и 10 стран-партнеров проводят обучение бойцов, в частности, в Великобритании,
– констатируют в Лондоне.
В конце ролика, после кадров празднований Рождества, на весь экран высвечивается фраза по-английски: "The world standing with Ukraine", – которую можно перевести как: "Мир с Украиной".
Рождественская вечеринка для ВСУ в Британии: смотрите видео
Как мир демонстрирует поддержку Украины
Российская пропаганда пытается распространять нарративы о том, что мир устал от войны и в скором будущем якобы остановит поддержку Вооруженных Сил нашего государства. Однако факты свидетельствуют об обратном.
- В Конгрессе США группа депутатов заявила, что парламент не должен идти на рождественские каникулы до тех пор, пока не будет утверждено решение о поддержке Украины. К сожалению, спикер этого не поддержал. Но в Администрации Байдена констатировали: американский народ не будет отвращаться от Украины и ее борьбы за "свободу против тирании" Там также упрекнули республиканцев.
- Кроме того, Европейский Союз в эти дни принял решение о начале переговоров между Киевом и Брюсселем по поводу вступления нашего государства в Альянс. Соответствующую инициативу не удалось заблокировать в Венгрии. Уже 18 декабря начнется предметный диалог по этому вопросу, но в Кабмине утверждают, что и так уже работают на 3 месяца хватает.
- В то же время Брюссель подготовил 12-й пакет санкций против России. Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк отмечает, что уже на неделе – в период с 18 по 22 декабря – соответствующее решение будет принято. Среди прочего, ограничения предусматривают усиление контроля за тем, чтобы Кремль не мог обходить санкционные ограничения.