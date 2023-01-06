ООН поддержала идею "перемирия" Путина, хотя и сожалеет, потому что это "не заменит справедливого мира"

Путин поручил министру обороны Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения сторон в Украине на Рождество. Продлиться оно должно до конца суток 7 января.

И хоть в Украине никто не верит в соблюдение оккупантами режима тишины, в ООН напротив приветствовали такое распоряжение России. Об этом сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

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Что заявили в ООН

Так, в ООН призвали "полностью прекратить войну между двумя соседними странами", однако не обратились ни к кому конкретно, не назвав имен, не озвучив условий. Известно, что Украина готова к прекращению войны и даже предложила свою формулу мира. Так что завершение войны зависит исключительно от того, кто никак не может унять свои имперские амбиции.

Так, спикер ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам на брифинге, что организация приветствует любые усилия по прекращению "конфликта".

Рождество – это священный период как для россиян, так и украинцев. Генеральный секретарь всегда приветствует возможность того, что этот священный период будет уважаться с прекращением всех военных действий, зная, что это не заменит справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

– сказал Стефан Дюжаррик.

Однако следует отметить, что война в Украине длится не первый год, и объявление "перемирия" звучало уже не раз. И не раз оно не придерживалось оккупантами.

Настоящие планы России под обложкой "перемирия"

В Украине нет иллюзий относительно того, что на самом деле может скрываться за приказом Путина. Так, по мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, России объявленное время перемирия нужно для того, чтобы подтянуть еще больше резервов и боекомплектов. Более того, использование любой возможности для улучшения собственного положения – характерная черта оккупантов, ведь еще до полномасштабной войны они под видом гуманитарных грузов завозили на временно оккупированные территории боеприпасы и военное оборудование.

Вспомним, много десятилетий назад еще фон Бисмарк говорил, что договор с Россией не стоит бумажки, на которой он подписан. И вот тогда эти слова надо было запомнить и каждый день, наверное, напоминать себе,

– подчеркнул он.

Такое же мнение разделяет городской голова Днепра Борис Филатов. Он убежден, что за объявленное время тишины, захватчики на самом деле будут перезаряжать ракеты.

Более того, по данным InformNapalm утром 7 января оккупанты готовят провокации с жертвами. Они хотят взорвать храмы Донецка и других временно оккупированных городов во время утреннего богослужения, принести на место терактов обломки HIMARS и снять на основе этого пропагандистские ролики.

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